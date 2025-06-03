Українська делегація на чолі з першою віцепремʼєркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко 3 червня прибула до Вашингтону. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який також приїхав до США.

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У планах – обговорення оборонної підтримки та ситуації на полі бою, посилення санкцій проти РФ, зокрема законопроєкту сенатора Грема, зазначив Єрмак.

За його словами, також передбачається обговорення угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови (про надра. – Ред.).

Голова Офісу президента анонсував розгляд питання повернення Росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. «Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви. Буде чимало зустрічей із представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа», – розповів він.

Делегація України поінформує американську сторону про результати зустрічей у Стамбулі, а також про те, як РФ затягує час із припиненням вогню та перемовинами заради війни, зазначив Єрмак.

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Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Він має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.

Американсько-український інвестиційний фонд запустили з 23 травня, Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.

У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Україна отримала від російської делегації меморандум з умовами про припинення вогню, але вони майже не змінилися в порівнянні з попередніми, які Київ називав неприйнятними. Більше про переговори – тут.