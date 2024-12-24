Скидки на горючее и резерв ж/д билетов. В приложении «Армия+» запустили новую программу поддержки для военных

В приложении «Армия+» запустили новую программу «Плюсы» для поддержки украинских военных, сообщил министр обороны Рустем Умеров 24 декабря. По его словам, программа на основе сотрудничества с бизнесом будет предоставлять защитникам ряд преференций в повседневной жизни.
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Ключевые факты
- Программа предусматривает специальные предложения на товары и услуги для 500 000 пользователей «Армия+».
- «Укрзализныця» предоставляет специальный резерв билетов для военных.
- «Укрнафта» – скидки на горючее и 30% на меню АЗК.
- Воспользоваться программой сейчас могут военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ. Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины.
- Ожидается, что к программе будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины получат больше привилегий – от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям. Министр обороны призвал бизнес присоединяться к программе «Плюсы».
Контекст
В августе Минобороны представило новую платформу «Армия+», созданную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. В первой версии приложения были доступны 11 видов рапортов и Армия ID – уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись.
В приложении также предусмотрены опросы, благодаря которым государство сможет узнать мнение военных по любым вопросам, а сами военнослужащие смогут влиять на реальные изменения в Силах обороны.
В «Армия+» также доступен сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу, это позволит военным получать важные знания даже в полевых условиях.
В ноябре стало известно, что Минобороны планирует запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы». Партнерами программы согласились стать «Укрзализныця», Rozetka, «Укрнафта» и «Новая почта». В рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки разных продуктов.
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