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Скидки на горючее и резерв ж/д билетов. В приложении «Армия+» запустили новую программу поддержки для военных

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В приложении «Армия+» запустили новую программу «Плюсы» для поддержки украинских военных, сообщил министр обороны Рустем Умеров 24 декабря. По его словам, программа на основе сотрудничества с бизнесом будет предоставлять защитникам ряд преференций в повседневной жизни.

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Ключевые факты

  • Программа предусматривает специальные предложения на товары и услуги для 500 000 пользователей «Армия+».
  • «Укрзализныця» предоставляет специальный резерв билетов для военных.
  • «Укрнафта» – скидки на горючее и 30% на меню АЗК.
  • Воспользоваться программой сейчас могут военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ. Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины.
  • Ожидается, что к программе будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины получат больше привилегий – от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям. Министр обороны призвал бизнес присоединяться к программе «Плюсы».

Контекст

В августе Минобороны представило новую платформу «Армия+», созданную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. В первой версии приложения были доступны 11 видов рапортов и Армия ID – уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись.

В приложении также предусмотрены опросы, благодаря которым государство сможет узнать мнение военных по любым вопросам, а сами военнослужащие смогут влиять на реальные изменения в Силах обороны.

В «Армия+» также доступен сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу, это позволит военным получать важные знания даже в полевых условиях.

В ноябре стало известно, что Минобороны планирует запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы». Партнерами программы согласились стать «Укрзализныця», Rozetka, «Укрнафта» и «Новая почта». В рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки разных продуктов.

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