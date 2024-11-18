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Віртуальна валюта, бонуси і знижки. Міноборони анонсувало Нацпрограму підтримки військових

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси», повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, пише «Укрінформ». За її словами, партнерами програми погодилися стати «Укрзалізниця», Rozetka, «Укрнафта» та «Нова пошта».

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Ключові факти

  • «Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається «Плюси», співзвучно з назвою «Армія+». «Плюси» – це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців», – пояснила Черногоренко.
  • У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.
  • За словами заступниці міністра оборони, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності. «Я хочу анонсувати та запросити наші та інші бізнеси долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум», – сказала посадовиця.
  • Черногоренко повідомила, що партнерами вже погодилися стати АТ «Укрзалізниця», інтернет-магазин Rozetka, ПАТ «Укрнафта» та компанія «Нова пошта».

Контекст

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії застосунку були доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

У застосунку також передбачені опитування, завдяки яким держава зможе дізнатися думку військових з будь-яких питань, а самі військовослужбовці зможуть впливати на реальні зміни у Силах оборони.

У диджитал-екосистемі України зараз розвиваються такі цифрові продукти, як «Мрія»«Резерв+» і «Армія+».

Нещодавно у «Армія+» став доступний сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, це дасть змогу військовим здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

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