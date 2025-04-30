Золотий бум. Китайці інвестують мільярди доларів у золото через торгову війну Трампа

Китайські інвестори рекордними темпами вкладають кошти в золоті фонди на тлі торгової війни Дональда Трампа та страхів перед рецесією й інфляцією в США. Лише за квітень в Китаї придбано золота на $7,4 млрд, що вдвічі перевищує попередній місячний рекорд, пише FT .

Деталі

У квітні приплив коштів у китайські біржові золоті фонди (ETF) склав 70 тонн, або $7,4 млрд, що становить половину світового попиту на такі фонди за останні чотири тижні, свідчать дані Всесвітньої ради з золота (WGC).

Частка Китаю в глобальних золотих ETF зросла з 3% на початку року до 6%. Ціна золота сягнула $3500 за тройську унцію минулого тижня, але потім знизилася до $3300, показавши зростання на 26% з кінця 2024 року. У Китаї місцева премія за золото тимчасово досягла $100 за унцію вище міжнародної ціни, що свідчить про шалений попит.

Шанхайська біржа золота попередила інвесторів про ризики через різке зростання цін, закликаючи до раціональних рішень. У Китаї обмежені інвестиційні можливості через жорсткий контроль капіталу, кризу на ринку нерухомості та падіння фондового ринку. Це робить золото привабливою альтернативою.

За словами менеджера шанхайського брокера, роздрібні інвестори скуповують золото, як раніше акції, вважаючи його надійним способом заробітку.

Глобальний попит на золото в першому кварталі 2025 року зріс на 1% до 1206 тонн порівняно з минулим роком, повідомляє WGC. Попит на ювелірні вироби впав на 21% через високі ціни, але інвестиційний попит, включно зі злитками, монетами та ETF, зріс на 170%.

WGC підвищила прогноз інвестиційного попиту на золото на 2025 рік на 160 тонн через несподівані політичні рішення Білого дому, зокрема жорсткі мита та укази, які посилили невизначеність на ринках.

Контекст

Золото стало одним із найуспішніших активів після обрання Дональда Трампа президентом США наприкінці 2024 року, випередивши долар, біткоїн і акції, які втратили ранні прибутки. Торгова війна Трампа та побоювання економічної нестабільності в США підштовхнули інвесторів до так званих «безпечних» активів.

Минулого тижня ціна золота сягнула рекордних $3500 через занепокоєння щодо економіки США, але знизилася після того, як Трамп пом’якшив свою позицію щодо незалежності Федеральної резервної системи.

У першому кварталі 2025 року в Нью-Йорку накопичилися великі запаси золота, що спричинило дефіцит у Лондоні через очікування мит. Після заяви Білого дому, що тарифи не стосуватимуться золота, запаси почали зменшуватися.

Китай є найбільшим покупцем золотих злитків і монет у світі та другим після Індії покупцем золотих прикрас. Бум на золото в Китаї відображає обмежені інвестиційні альтернативи та прагнення захистити капітал у нестабільний час.