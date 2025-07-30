«Чизарня» более восьми лет производит крафтовые сыры: за это время ассортимент вырос в три раза, а продажи ежегодно растут на 40%. Как собственная сироварня «Сильпо» возвращает в игру украинский сыр ?

«Украинцы предпочитают импортный сыр, он дешевле», – говорит основатель сыроварни «Иберия» Мамука Кучаидзе. В 2021-м он открыл собственные сыроварни «за стеклом» в двух магазинах «Эпицентра», но через два года был вынужден закрыть проект вместе с собственной сыроварней «Иберия». «Я много потерял на этом бизнесе», – говорит предприниматель.

В прошлом году Украина увеличила импорт сыра на 13,1%, до $227 млн, по данным Таможни. В первом квартале 2025 года 47% продаж сыра в украинских торговых сетях составил импорт, говорит глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. «Это давит на украинских производителей», – добавляет он.