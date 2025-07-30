«Чізарня» понад вісім років виготовляє крафтові сири: за цей час асортимент зріс утричі, а продажі щороку зростають на 40%. Як власна сироварня «Сільпо» повертає у гру український сир ?

«Українці надають перевагу імпортному сиру, він дешевший», – каже засновник сироварні «Іберія» Мамука Кучаідзе. У 2021-му він відкрив власні сироварні «за склом» у двох магазинах «Епіцентру», але за два роки був змушений закрити проєкт разом із власною сироварнею «Іберія». «Я багато втратив на цьому бізнесі», – каже підприємець.

Торік Україна збільшила імпорт сиру на 13,1%, до $227 млн, за даними Митниці. У першому кварталі 2025-го 47% продажів сиру в українських торгових мережах становив імпорт, каже голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський. «Це тисне на українських виробників», – додає він.