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Від €50 000 до €100 000 за сироварню. Як влаштоване власне виробництво сирів у «Сільпо» під брендом «Чізарня»

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

5 хв читання

Хаєцький, Чізарня, лавка традицій, сільпо /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Роман Хаєцький відповідає за технологію виробництва. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

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«Чізарня» понад вісім років виготовляє крафтові сири: за цей час асортимент зріс утричі, а продажі щороку зростають на 40%. Як власна сироварня «Сільпо» повертає у гру український сир?

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«Українці надають перевагу імпортному сиру, він дешевший», – каже засновник сироварні «Іберія» Мамука Кучаідзе. У 2021-му він відкрив власні сироварні «за склом» у двох магазинах «Епіцентру», але за два роки був змушений закрити проєкт разом із власною сироварнею «Іберія». «Я багато втратив на цьому бізнесі», – каже підприємець.

Торік Україна збільшила імпорт сиру на 13,1%, до $227 млн, за даними Митниці. У першому кварталі 2025-го 47% продажів сиру в українських торгових мережах становив імпорт, каже голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський. «Це тисне на українських виробників», – додає він.

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