«Четыре года у меня отнимают бизнес». Савва Либкин вложил $2 млн в ресторан «Дача», который теперь пытается отсудить государство. Что происходит

Одесский ресторатор Савелий Либкин четвёртый год борется с местной прокуратурой за ресторан «Дача». Он открыл его на территории бывшего Санатория им. Чкалова, принадлежащего Министерству здравоохранения. Напряжение достигло пика – сотрудники санатория перекрыли подъезд к ресторану. Какие варианты у Либкина?

Действия Санатория им.Чкалова блокируют работу ресторана и ставят под угрозу его существование, написал в своем facebook владелец ресторана «Дача» Савелий Либкин.

Сотрудники санатория не пропускают машины гостей ресторана прямо к зданию, говорит он. «Люди должны идти пешком к ресторану, хотя наша территория позволяет разместить до 40 автомобилей», – добавляет Либкин.