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«Четыре года у меня отнимают бизнес». Савва Либкин вложил $2 млн в ресторан «Дача», который теперь пытается отсудить государство. Что происходит

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Одеський ресторатор Савва Лібкін /колаж Forbes Ukraine

Одесский ресторатор Савва Либкин Фото колаж Forbes Ukraine

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Одесский ресторатор Савелий Либкин четвёртый год борется с местной прокуратурой за ресторан «Дача». Он открыл его на территории бывшего Санатория им. Чкалова, принадлежащего Министерству здравоохранения. Напряжение достигло пика – сотрудники санатория перекрыли подъезд к ресторану. Какие варианты у Либкина?

Действия Санатория им.Чкалова блокируют работу ресторана и ставят под угрозу его существование, написал в своем facebook владелец ресторана «Дача» Савелий Либкин.

Сотрудники санатория не пропускают машины гостей ресторана прямо к зданию, говорит он. «Люди должны идти пешком к ресторану, хотя наша территория позволяет разместить до 40 автомобилей», – добавляет Либкин.

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