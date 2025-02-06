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«Чотири роки в мене відбирають бізнес». Савва Лібкін вклав $2 млн у ресторан «Дача», який тепер намагається відсудити держава. Що відбувається

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Одеський ресторатор Савва Лібкін /колаж Forbes Ukraine

Одеський ресторатор Савва Лібкін Фото колаж Forbes Ukraine

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Одеський ресторатор Савелій Лібкін четвертий рік бореться з місцевою прокуратурою за ресторан «Дача». Він відкрив його на території колишнього Санаторію ім. Чкалова, який належить Міністерству охорони здоров'я. Напруга досягла піку – працівники санаторію перекрили підʼїзд до ресторану. Які варіанти в Лібкіна?

Дії Санаторію ім.Чкалова блокують роботу ресторану і ставлять під загрозу його існування, написав у своєму facebook власник одеського ресторану «Дача» Савелій Лібкін

Співробітники санаторію не пропускають машини гостей ресторану безпосередньо до будівлі, каже він. «Люди мають іти пішки до ресторану, хоча наша територія дозволяє розмістити до 40 автівок», – додає Лібкін. 

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