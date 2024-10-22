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Проекты с «Укрнафтой» и ДТЭК и борьба с российским 1С. Основатель украинского разработчика ERP-систем IT-Enterprise о клиентах в Украине, экспансии в Африку и ИИ в промышленности. Интервью

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ERP-системи, що робить IT-Enterprise /предоставлено пресс-службой

Клиенты разработчика ERP-систем IT-Enterprise – металлургический холдинг Interpipe, крупнейшая энергокомпания ДТЭК, государственный почтовый оператор «Укрпочта» и благотворительный фонд «Вернись живым» Фото предоставлено пресс-службой

Основанный Олегом Щербатенко украинский разработчик ERP-систем IT-Enterprise занял заметное место на украинском рынке – продуктами компании пользуются крупнейшие украинские компании. Что помогает разработчику успешно конкурировать с SAP и Oracle, как компания борется с засильем российского софта и почему выход на зарубежные рынки – все еще трудная задача?

«Меня драйвит наш каждый проект», – говорит основатель разработчика ERP-систем IT-Enterprise Олег Щербатенко. Компания с 37-летней историей имеет среди клиентов металлургический холдинг Interpipe, крупнейшую энергокомпанию ДТЭК, государственного почтового оператора «Укрпочта» и благотворительный фонд «Вернись живым».

Выручка трех компаний группы IT-Enterprise – 510 млн грн в 2023 году, согласно YouControl. «Это близко к правде», – скупо комментирует Щербатенко. Основную выручку компания получает на материнском рынке. «На внешние приходится чуть более 15% выручки», – отмечает Щербатенко.

О международной экспансии, искусственном интеллекте в промышленности и цифровизации крупнейших украинских компаний Щербатенко рассказал в эфире YouTube-проекта Business Breakfast от Forbes Ukraine.

Прямая речь Щербатенко сокращена и отредактирована для ясности.

Украинский рынок ERP-систем

Во всех крупных проектах основным конкурентом IT-Enterprise является SAP. В отдельных направлениях мы конкурируем с Microsoft и Oracle. Наше преимущество – опыт успешного завершения комплексных проектов с Interpipe, «Укрнафтой» и ДТЭК.

Мы удерживаем значительную долю рынка по количеству крупных клиентов. В денежном эквиваленте оценивать сложнее, потому что стоимость наших проектов отличается от конкурентов. В последний раз мы подсчитывали нашу долю рынка в деньгах десять лет назад – это было около 40%.

Мы двигаемся в направлении цифровых двойников, Smart Factory и решений с искусственным интеллектом. К примеру, в 2019-м Interpipe продемонстрировал цифровых двойников по всем направлениям: на складах, производстве и энергетике. Мы показывали, как это работает на Славянской ТЭС.

Наша цель – предприятие, работающее в режиме онлайн. В проекте для ДТЭК привлечено 21 000 пользователей. Есть примеры, когда 80% сотрудников компании используют нашу систему.

Вызовы в работе с клиентами

Основная причина неуспешности проекта – отсутствие заинтересованности со стороны топ-менеджмента. Необходимо, чтобы заказчик был готов изменять процессы, роли сотрудников, структуру подразделений и направления их деятельности.

Такие вопросы, как изменение себестоимости, эффективность продаж и снижение аварийности оборудования не всегда в приоритете для топ-менеджмента, где каждый отвечает только за свое направление. Нашей целью является не просто внедрение ERP-системы, а проведение цифровой трансформации, которая сменит работу компании.

Когда мы разрабатывали продукт, мы сделали его открытым для клиента. Не нужно переписывать систему под каждого клиента. Для каждого направления у нас есть ноу-код и лоу-код решения, позволяющие быстро вносить изменения и нам, и заказчику.

Каждый год у нас выходит новый релиз с обновлениями. В отличие от российского 1С, для установки этих обновлений не требуется программист. Система автоматически знает, что изменялось под заказчика, и не нарушает эти настройки.

Успешные кейсы IT-Enterprise

Среди успешных кейсов – сотрудничество с Interpipe. В 2014 году компания потеряла российский рынок, где реализовывала значительную часть продукции. Перед нами встала задача трансформации с переориентацией на зарубежных заказчиков.

Мы создали систему, которая сократила время обработки заказов с месяца до нескольких дней. Помогли оптимизировать процессы, чтобы каждый заказ можно было отслеживать отдельно. Результат – компания работает в 82 странах мира, а все заказы отслеживаются почасово до их выполнения.

Еще один успешный проект – сотрудничество с «Укрпочтой» под руководством Игоря Смилянского, где все вопросы решались в течение дня.

Зарубежные рынки IT-Enterprise

Что касается экспансии, мы сосредоточимся на регионе Ближнего Востока и Африки. Есть проекты в Дубае и Египте, а также активно движемся в Саудовскую Аравию. Африка менее монополизированный рынок по сравнению с Европой.

Работаем над расширением работы зарубежных офисов. Однако офис не решает все вопросы. Нужно, чтобы над проектом могли работать специалисты, занимающиеся производством, финансами, обслуживанием, оборудованием.

У нас уже есть партнеры в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте. Представители в этих странах помогают нам находить, внедрять и поддерживать проекты. Сейчас у нас есть компания-партнер в Кении.

Чтобы получить референтные проекты на новом рынке, на первых этапах должна работать украинская команда. Это должны быть люди, которые могут увидеть каждый микросаботаж в команде.

ERP-системы для бизнеса /предоставлено пресс-службой

Основанный Олегом Щербатенко украинский разработчик ERP-систем IT-Enterprise занял заметное место на украинском рынке – продуктами компании пользуются крупнейшие украинские компании Фото предоставлено пресс-службой

Как ИИ используется в производстве

Мы не покупаем стартапы, а стараемся создавать собственные. Наш R&D-центр занимается поиском перспективных идей, которые можно вывести на рынок. Одним из таких решений является ИИ-ассистент Anomaly. Он собирает данные из промышленного оборудования, подключенного к интернету вещей, анализирует их и выявляет отклонения.

Однако после выхода ChatGPT мы сменили фокус, разрабатывая ИИ-помощников для нашей ERP-системы. Они обрабатывают терабайты внутренней информации: от технических данных до финансовых показателей или данных об увольнении за определенный период.

В общей сложности у нас есть 34 кейса внедрения таких ИИ-инструментов. Стоимость обработки документации нашими инструментами составляет 400 грн за документ. Это гораздо дешевле, чем ручная обработка, и позволяет снизить затраты в десять раз.

Кроме того, для оборонного сектора мы разработали ИИ, который загружает документацию по полученной технике на разных языках и форматах, предоставляя рекомендации по ее обслуживанию.

Борьба с 1С на украинском рынке

Мы предлагаем альтернативу для 1С – Master, выпущенный в 2018 году. У нас также есть отдельные решения для медицины, образования, воинских частей, коммерческого, бюджетного сектора и торговли.

В Украине уже более 100 партнеров помогают компаниям отказываться от российского софта. Мы сотрудничаем с вузами, и уже 42 университета преподают наш Master как систему. Это подлинная борьба за будущее.

До сих пор есть проблема с CRM-системами. На рынке по-прежнему доминируют российские Bitrix24 и AmoCRM. Их вытеснение с рынка требует времени и усилий.

Оценка и перспективы IT-Enterprise

Мы концентрируемся на украинском рынке и не планируем масштабироваться глобально. Во время войны бизнес не стоит той суммы, которая могла бы нас заинтересовать. В центральном офисе и ключевых компаниях группы работает 400 человек, включая команду разработчиков и бизнес-аналитиков, составляющую ядро компании, не считая наши внутренние стартапы.

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