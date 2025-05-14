Рыночная стоимость потенциала. Какую зарплату получают студенты в Украине и чего от них ожидают работодатели?

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На рынке труда бум студенческих резюме. Какую работу ищут молодые украинцы и что им предлагают работодатели? Рассказывает руководитель маркетинговой аналитики robota.ua Иван Ромашов.
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