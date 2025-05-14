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Рыночная стоимость потенциала. Какую зарплату получают студенты в Украине и чего от них ожидают работодатели?

Иван Ромашов
Контрибьютор Forbes

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У топ‐3 очікувань студентів — гідна заробітна плата, карʼєрні перспективи та гнучкий графік. Ключове для роботодавців — мотивація, soft skills і готовність учитися. /коллаж Анастасия Решетник

В топ-3 ожиданий студентов – достойная заработная плата, карьерные перспективы и гибкий график. Ключевое для работодателей – мотивация, soft skills и готовность учиться. Фото коллаж Анастасия Решетник

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На рынке труда бум студенческих резюме. Какую работу ищут молодые украинцы и что им предлагают работодатели? Рассказывает руководитель маркетинговой аналитики robota.ua Иван Ромашов.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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