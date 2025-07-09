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Томаш Фиала инвестирует $30 млн в общий энергопроект с Владимиром Кудрицким. Как они планируют за полгода выстроить 60 МВт с доходностью 30%. Интервью

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

5 хв читання

Томаш Фіала, Володимир Кудрицький /коллаж Анастасия Решетник

Почему Томаш Фиала инвестирует $30 млн в общий с Владимиром Кудрицким энергопроект. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Спустя почти год после увольнения с поста СЕО «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий возвращается в украинскую энергетику. Финансирует проект, который также полагается на кредитные средства, Dragon Capital Томаша Фиалы. В планах: строительство energy storage, газовой генерации и ветряных мельниц. Каковы условия партнерства Кудрицкого и Фиалы, как и на чем они собираются зарабатывать и почему спешат построить как можно больше электростанций к 2030 году?

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Восстановление и трансформация украинской энергосистемы потребует гигаваттов нового поколения, отмечает Владимир Кудрицкий, СЕО оператора украинской энергосистемы «Укрэнерго» в 2020-2024 годах. Насыщение рынка новыми мощностями не произойдет до 2030-го, поэтому важно не упустить момент, уверен он.

Кудрицкий уволился с «Укрэнерго» в сентябре 2024 года. В ноябре он основал компанию «Неджен» вместе с бывшим членом правления «Укрэнерго» Андреем Немировским. «Для нас было очень важно создать что-то весомое для украинской энергосистемы», – говорит Кудрицкий.

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