Государственное общество «Укрбуд» может перейти в собственность грузинского холдинга Georgian Industrial Group Давида Бежуашвили. За убыточный «Укрбуд» грузинский инвестор готов заплатить более 805 млн грн. Что он планирует сделать с активом

«Укрбуд» нашел нового владельца. Победителем торгов по продаже Государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд», состоявшихся 18 июня, стала компания «Петр Ойл энд Кемикалс» Давида Бежуашвили. Основатель и владелец Georgia Industrial Group поднял ставку с 262,6 млн грн до 805 млн грн.

Среди пяти участников конкурса были известные имена. За «Укрбуд» также соревновались компания «Юниверсал Девелопмент» Вячеслава Супруненко и «Аларит-Пром» Сергея Сподина, который ранее купил отель «Козацький» в центре Киева и ТРЦ «Магеллан».