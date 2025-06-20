Государственное общество «Укрбуд» может перейти в собственность грузинского холдинга Georgian Industrial Group Давида Бежуашвили. За убыточный «Укрбуд» грузинский инвестор готов заплатить более 805 млн грн. Что он планирует сделать с активом
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
«Укрбуд» нашел нового владельца. Победителем торгов по продаже Государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд», состоявшихся 18 июня, стала компания «Петр Ойл энд Кемикалс» Давида Бежуашвили. Основатель и владелец Georgia Industrial Group поднял ставку с 262,6 млн грн до 805 млн грн.
Среди пяти участников конкурса были известные имена. За «Укрбуд» также соревновались компания «Юниверсал Девелопмент» Вячеслава Супруненко и «Аларит-Пром» Сергея Сподина, который ранее купил отель «Козацький» в центре Киева и ТРЦ «Магеллан».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.