Роботы, графические процессоры и персональные ИИ-компьютеры. Семь проектов, которые показали на конференции NVIDIA GTC 2025

На ежегодной конференции NVIDIA GTC 2025 гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг представил новые продукты вместе со стратегической дорожной картой развития ИИ, вычислительных мощностей и робототехники. Forbes Ukraine собрал семь инноваций, которые привлекли внимание и о которых написали Reuters и Business Insider .

18 марта NVIDIA провела ежегодную технологическую конференцию NVIDIA GTC 2025. Ее спикеры, как правило, сосредотачиваются на развитии искусственного интеллекта, графических вычислений, дата-центров, робототехники и других передовых технологий. Это одно из важнейших событий в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений, которое называют «Супербоулом искусственного интеллекта».

В этом году CEO NVIDIA Дженсен Хуанг показал обновленные графические процессоры Blackwell Ultra, Vera Rubin и Feynman, а также состоялась презентация самого маленького ИИ-суперкомпьютера DGX и работа-гуманоида со встроенным ИИ Isaac GR00T N1. Вот семь главных продуктов с конференции NVIDIA GTC 2025.

Blackwell Ultra

Blackwell Ultra – новое поколение GPU, которое существенно ускорит тренировку ИИ-моделей. Оно обеспечивает в 40 раз большую производительность по сравнению с предыдущим поколением чипов Hopper. Этот графический процессор также имеет увеличенный объем памяти, что позволяет работать с более масштабными языковыми моделями, и оптимизированное энергопотребление, критически важное для дата-центров. Blackwell Ultra выйдет на рынок во второй половине 2025 года, пишет Reuters.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг представляет графический процессор Blackwell System во время конференции NVIDIA GTC 2025 в SAP Center, 18 марта 2025 года в Сан-Хосе, Калифорния. Фото Getty Images

Vera Rubin

Это новая вычислительная платформа, которая превзойдет Blackwell и изменит принципы работы дата-центров. Она получила оптимизированную передачу данных между чипами, улучшенную эффективность обработки и модульность, позволяющую масштабировать систему в соответствии с потребностями.

Систему назвали в честь американского астронома Веры Рубин. Первые системы на основе Vera Rubin выйдут в 2026 году, а в 2027-м появится усовершенствованная Vera Rubin Ultra, сообщает блог NVIDIA.

Feynman

В 2028 году компания запланировала еще более масштабное обновление – графпроцессор Feynman, который станет следующим этапом развития ИИ-инфраструктуры. Продукт позволяет еще более эффективно масштабировать вычислительные мощности. А назван он в честь лауреата Нобелевской премии по физике Ричарда Фейнмана.

Дженсен Хуанг представляет самый маленький ИИ-суперкомпьютер на конференции NVIDIA GTC 2025. Фото Getty Images

Персональные ИИ-компьютеры DGX

Особое внимание в ходе презентации было сосредоточено на персональных ИИ-компьютерах. Они будут работать на Blackwell Ultra, станут доступны разработчикам и инженерам, которые хотят запускать ИИ-модели локально, без необходимости постоянного использования облачных сервисов.

DGX Spark обеспечивает до 1000 трлн операций в секунду вычислений искусственного интеллекта благодаря суперчипу GB10 Grace Blackwell. А вот станции DGX будут доступны позднее, и их будут производить Dell, Lenovo и HP, пишет Reuters.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг представляет сетевую технологию Quantum-X Photonics во время конференции NVIDIA GTC 2025 в SAP Center, 18 марта 2025 года в Сан-Хосе, Калифорния. Фото Getty Images

Quantum-X и Spectrum-X

Чтобы поддержать бесперебойное развитие ИИ-инфраструктуры, NVIDIA представила новые сетевые технологии. Quantum-X Photonics и Spectrum-X позволяют соединять миллионы графических процессоров между собой, значительно уменьшая энергопотребление дата-центров.

Quantum-X выйдет в 2025 году, а Spectrum-X – в 2026-м.

Изучение фотоники позволяет устранить задержки передачи данных и оптимизировать масштабирование вычислительных мощностей в глобальных ИИ-системах.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг представляет операционную систему Dynamo во время конференции NVIDIA GTC 2025 в SAP Center, 18 марта 2025 года в Сан-Хосе, Калифорния. Фото Getty Images

Dynamo

Одной из главных новинок стала Dynamo – операционная система для ИИ-фабрик, позволяющая существенно ускорять процесс мышления искусственного интеллекта и управлять ИИ-инфраструктурой гораздо эффективнее.

Эта система упрощает масштабирование, ускоряет инференцию языковых моделей и оптимизирует затраты на ИИ-вычисления.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг и робот Isaac GR00T N1 на конференции NVIDIA GTC 2025 в центре SAP 18 марта 2025 года в Сан-Хосе, Калифорния. Фото Getty Images

Isaac GR00T N1

Еще одно направление, в котором компания продемонстрировала собственные амбиции, – робототехника. NVIDIA представила Isaac GR00T N1 – фундаментальную ИИ-модель для роботов-гуманоидов, которая имеет открытый исходный код и работает на базе Newton – физического двигателя, разработанного совместно с Google DeepMind и Disney Research.

Это позволит компаниям адаптировать платформу под свои задачи и значительно ускорит развитие ИИ-робототехники, сообщает блог NVIDIA.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг представляет сотрудничество с GM на конференции NVIDIA GTC 2025. Фото Getty Images

NVIDIA также анонсировала партнерство с General Motors. Автопроизводитель будет использовать ИИ-решения NVIDIA для разработки новых моделей автомобилей, автоматизации производственных процессов и оптимизации логистики.

Глобальные инвестиции в дата-центры и ИИ-инфраструктуру в ближайшие годы составят, по прогнозам Дженсена Хуанга, $1 трлн. Спрос на ИИ-вычисления растет экспоненциально, поэтому развитие ИИ-индустрии – одно из ключевых направлений для глобальной экономики.

В своем выступлении Хуанг также отметил, что NVIDIA намерена ежегодно обновлять свою ИИ-инфраструктуру, создавая три уровня мощностей: для облачных сервисов, корпоративных клиентов и робототехники.