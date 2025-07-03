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Повторить опыт Google и Microsoft. Первый украинский единорог Grammarly купил вторую за полгода ИИ-компанию. Что он строит

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ-агенти для продуктивності, угода Grammarly, ШІ у Grammarly /предоставлено пресс-службой Grammarly

План Grammarly – создать платформу для одновременной работы с несколькими ИИ-агентами, говорится в релизе компании. Фото предоставлено пресс-службой Grammarly

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Основанный украинцами стартап Grammarly покупает американского разработчика ИИ-инструментов для работы с почтой Superhuman. Соглашение станет первым после привлечения $1 млрд долгового финансирования от фонда General Catalyst в мае 2025 года. И второй чуть более чем за полгода. Что новые соглашения Grammarly дадут компании?

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Самый дорогой стартап с украинскими корнями Grammarly покупает американский сервис по работе с электронной почтой с ИИ-функциями Superhuman, сообщила компания 1 июля. После закрытия соглашения команда стартапа присоединится к Grammarly.

Grammarly – первый украинский единорог, разрабатывающий сервис для написания текстов на английском языке без ошибок. Ежедневно им пользуется более 40 млн человек, а годовой доход компании превышает $700 млн, сообщала пресс-служба в мае 2025-го.

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