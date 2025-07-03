Основанный украинцами стартап Grammarly покупает американского разработчика ИИ-инструментов для работы с почтой Superhuman. Соглашение станет первым после привлечения $1 млрд долгового финансирования от фонда General Catalyst в мае 2025 года. И второй чуть более чем за полгода. Что новые соглашения Grammarly дадут компании?

Самый дорогой стартап с украинскими корнями Grammarly покупает американский сервис по работе с электронной почтой с ИИ-функциями Superhuman, сообщила компания 1 июля. После закрытия соглашения команда стартапа присоединится к Grammarly.

Grammarly – первый украинский единорог, разрабатывающий сервис для написания текстов на английском языке без ошибок. Ежедневно им пользуется более 40 млн человек, а годовой доход компании превышает $700 млн, сообщала пресс-служба в мае 2025-го.