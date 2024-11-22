Самый крупный украинский производитель металлургической продукции Метинвест экономит $250 000 в год благодаря ИИ-решению для контроля качества продукции. Об этом рассказал руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк во время выступления на конференции Forbes Tech 2024.

Ключевые факты

Разработанное компанией ИИ-решение по контролю качества продукции экономит компании «Метинвест» $250 000 в год для одного предприятия, сказал Баланюк.

Следующая версия этого ИИ-решения поможет компании увеличить этот показатель вдвое, прогнозирует руководитель R&D-центра Metinvest Digital.

Также компания имеет свою ИИ-платформу Space, которая помогает предотвращать нарушения правил безопасности на производстве.

Контекст

В штате ІТ-компании Metinvest Digital – около 900 сотрудников. Компания входит в Группу «Метинвест».

Группа «Метинвест» – самый крупный украинский производитель и экспортер металлургической продукции. Чистый убыток группы Metinvest B.V (материнская компания группы «Метинвест») в 2023 году сократился до $194 млн против $2,2 млрд по итогам 2022-го. Выручка уменьшилась до $7,4 млрд с $8,3 млрд, показатель EBITDA – до $861 млн с $1,8 млрд, свидетельствуют финансовые результаты группы за 2023 год.