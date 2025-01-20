«Без этого невозможно успешно работать». Forbes спросил 25 СЕО крупнейших компаний, какие навыки они больше всего ценят у своих работников. Вот что они ответили

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:23 хвилин
«Какие софт скилы с началом большой войны вы цените в команде больше всего?» – спросил Forbes Ukraine у лидеров крупнейших украинских компаний. Вот что ответили основатели и топ-менеджеры ОККО, «Фармак», «Укрзализныци», WOG, АНЦ, Carlsberg, «Киевстар» и других крупных украинских компаний.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Чтобы построить логистику топлива с нуля, команде OKKO до войны понадобилось бы больше года. Когда после 24 февраля закрылось 90% старых путей поставок нефтепродуктов, компания перешла на новые – через несколько месяцев.
Помог навык быстрого принятия решений, считает СЕО ОККО Василий Даниляк.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.