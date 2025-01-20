«Без цього неможливо успішно працювати». Forbes запитав 25 СЕО найбільших компаній, які навички вони найбільше цінують у своїх працівників. Ось що вони відповіли

«Які софт скіли із початком великої війни ви цінуєте у команді найбільше?» – запитав Forbes Ukraine у лідерів найбільших українських компаній. Ось, що відповіли засновники та топменеджери ОККО, «Фармак», «Укрзалізниці», WOG, АНЦ, Carlsberg, «Київстар» та інших великих українських компаній.

Щоб побудувати логістику пального з нуля, команді OKKO до великої війни знадобилося б більше року. Коли після 24 лютого закрилося 90% старих шляхів постачання нафтопродуктів, компанія перейшла на нові – за кілька місяців.

Допомогла навичка швидкого ухвалення рішень, вважає СЕО ОККО Василь Даниляк.