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«Без цього неможливо успішно працювати». Forbes запитав 25 СЕО найбільших компаній, які навички вони найбільше цінують у своїх працівників. Ось що вони відповіли

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

5 хв читання

Forbes попросив понад 40 генеральних директорів назвати три головні навички часу великої війни. Відповіли 25. /колаж Анастасія Левицька

Forbes попросив понад 40 генеральних директорів назвати три головні навички часу великої війни. Відповіли 25. Фото колаж Анастасія Левицька

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«Які софт скіли із початком великої війни ви цінуєте у команді найбільше?» – запитав Forbes Ukraine у лідерів найбільших українських компаній. Ось, що відповіли засновники та топменеджери ОККО, «Фармак», «Укрзалізниці», WOG, АНЦ, Carlsberg, «Київстар» та інших великих українських компаній.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Щоб побудувати логістику пального з нуля, команді OKKO до великої війни знадобилося б більше року. Коли після 24 лютого закрилося 90% старих шляхів постачання нафтопродуктів, компанія перейшла на нові – за кілька місяців.

Допомогла навичка швидкого ухвалення рішень, вважає СЕО ОККО Василь Даниляк.

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