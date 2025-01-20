«Без цього неможливо успішно працювати». Forbes запитав 25 СЕО найбільших компаній, які навички вони найбільше цінують у своїх працівників. Ось що вони відповіли

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:23 хвилин
«Які софт скіли із початком великої війни ви цінуєте у команді найбільше?» – запитав Forbes Ukraine у лідерів найбільших українських компаній. Ось, що відповіли засновники та топменеджери ОККО, «Фармак», «Укрзалізниці», WOG, АНЦ, Carlsberg, «Київстар» та інших великих українських компаній.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Щоб побудувати логістику пального з нуля, команді OKKO до великої війни знадобилося б більше року. Коли після 24 лютого закрилося 90% старих шляхів постачання нафтопродуктів, компанія перейшла на нові – за кілька місяців.
Допомогла навичка швидкого ухвалення рішень, вважає СЕО ОККО Василь Даниляк.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.