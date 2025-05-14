Национальная идентичность и корпоративная репутация. Хорошо ли это или плохо – абстрагироваться от «украинскости» ради глобальности? Рассказывает коммуникационщица Елена Зубарева

Сегодня многие украинские бренды ориентируются на глобальный рынок, пытаясь избежать акцента на стране происхождения. Они стремятся стать универсальными, однако не теряют ли они при этом немаловажную часть своей идентичности? Как украинский характер и культурные ценности могут стать конкурентным преимуществом на международной арене? Рассказывает Елена Зубарева, директор по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации TERWIN.

Я все чаще сталкиваюсь с брендами, созданными в Украине, где работают блестящие украинские команды, но с четким намерением не акцентироваться на стране происхождения. «Мы – международный бренд», – говорят они. И это звучит современно: стратегия с прицелом на экспорт, универсальный дизайн, глобальный тон коммуникации. Но всегда ли это правильно? Хорошо это или плохо — отвлечься от «украинскости» ради глобальности?

С одной стороны, да, это прагматично. Выходить сразу на европейские и американские рынки, интегрироваться в их культуру потребления означает повысить шансы на коммерческий успех. Особенно во времена, когда слово «Украина» может восприниматься сквозь призму войны и нестабильности. Бренд без географической «прописки» кажется универсальным, лучше «вписывается» в глобальную конкуренцию.

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Но с другой стороны, без истории не бывает идентичности. А без идентичности не бывает сильной репутации.

Made in как символ доверия

Сегодня, в эпоху эмоционального потребления, Made in — это не просто географическая отметка. Покупая товар из Японии, мы ждем точности.

А чего ждут от украинского продукта? Вот в этом наше окно возможностей.

Украина как точка силы: репутационный капитал времен войны

Украинская идентичность сегодня – это уникальное явление на мировой карте. Это стойкость, достоинство, эмпатия, креатив, женский интеллект, социальная ответственность. Если бренд умеет это передать, он становится не просто конкурентным, а глубоко содержательным.

Как это уже работает:

Guzema — пример бренда, созданного с глубоким ощущением украинской эстетики, но не замкнутый в нем. София Гузема сочетает минимализм с символизмом, создавая украшения, рассказывающие истории — иногда личные, иногда национальные. И именно поэтому бренд резонирует на международном рынке.

Ksenia Schnaider — бренд одежды, которая смело транслирует новую украинскую моду: интеллектуальную, самобытную, уличную и глубоко рефлексивную… Они не боятся показывать свою идентичность в каждом дениме, в каждом силуэте, и это стало их преимуществом.

Gunia Project – бренд, сочетающий архаику, традиционное украинское ремесло и современный дизайн. Их предметы не просто вещи – это носители памяти, достоинства, женской силы.

Когда бренд «без родины» – это потеря возможности

Есть и другие примеры: талантливые украинские стартапы, технологические продукты, бренды одежды, сознательно не указывающие на украинское происхождение. Это может помочь найти инвесторов или вписаться в международный ритейл.

Но в таком случае страна упускает возможность быть частью их успеха. Ведь сегодня именно бренды — это лучшие послы государства, которые формируют его имидж не в новостях, а в ежедневном обиходе.

Где граница между глобальным и своим

Ключ – в честности и гибкости. Никто не требует, чтобы каждый продукт был с вышивкой. Но украинский характер – это не фольклор. Это выдержка, смелость, эмпатия, чувство достоинства и разумная самоирония. И все это можно зашифровать в визуальном стиле, сервисе, упаковке, в месседжах и даже в шрифтах.

Мировые примеры это доказывают:

Япония – через простоту и уважение.

Италия – через стиль и мастерство.

Швеция – через этичность и минимализм.

США – из-за гибкости и гордости за «Made in USA».

Украина может быть равной среди них, если не будет стыдиться себя. Если превратит свои корни в репутационный актив, а не в тень прошлого.

Потому что репутация – это всегда история. А национальная идентичность – ее начало.