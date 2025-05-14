Національна ідентичність і корпоративна репутація. Добре це чи погано – абстрагуватись від «українськості» заради глобальності? Розповідає комунікаційниця Олена Зубарєва

Сьогодні багато українських брендів орієнтуються на глобальний ринок, намагаючись уникнути акценту на країні походження. Вони прагнуть стати універсальними, проте чи не втрачають вони при цьому важливу частину своєї ідентичності? Як український характер і культурні цінності можуть стати конкурентною перевагою на міжнародній арені? Розповідає Олена Зубарєва, директорка зі стратегічних комунікацій і розвитку корпорації TERWIN.

Я дедалі частіше стикаюся з брендами, створеними в Україні, де працюють блискучі українські команди — але з чітким наміром не акцентувати країну походження. «Ми — міжнародний бренд», — кажуть вони. І це звучить сучасно: стратегія з прицілом на експорт, універсальний дизайн, глобальний тон комунікації. Але чи завжди це правильно? Добре це чи погано — абстрагуватись від «українськості» заради глобальності?

З одного боку, так, це прагматично. Виходити одразу на європейські та американські ринки, інтегруватися в їхню культуру споживання — означає підвищити шанси на комерційний успіх. Особливо у часи, коли слово «Україна» може сприйматись крізь призму війни та нестабільності. Бренд без географічної «прописки» здається універсальним, таким, що краще «вписується» у глобальну конкуренцію.

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Але з іншого боку, без історії не буває ідентичності. А без ідентичності не буває сильної репутації.

Made in як символ довіри

Сьогодні, в епоху емоційного споживання, Made in — це не просто географічна позначка. Це частина культурного коду продукту. Купуючи товар із Японії, ми чекаємо точності. З Італії — стилю й пристрасті. З Франції — естетики. Зі Швеції — стійкості та мінімалізму.

А чого чекають від українського продукту? Ось у цьому наше вікно можливостей.

Україна як точка сили: репутаційний капітал часу війни

Українська ідентичність сьогодні — це унікальне явище на світовій мапі. Це стійкість, гідність, емпатія, креатив, жіночий інтелект, соціальна відповідальність. Якщо бренд уміє це передати — він стає не просто конкурентним, а глибоко змістовним.

Як це вже працює:

Guzema — приклад бренду, який створений із глибоким відчуттям української естетики, але не замкнений у ній. Софія Гузема поєднує мінімалізм із символізмом, створюючи прикраси, що розповідають історії — іноді особисті, іноді національні. І саме тому бренд резонує на міжнародному ринку.

Ksenia Schnaider — бренд одягу, який сміливо транслює нову українську моду: інтелектуальну, самобутню, вуличну й глибоко рефлексивну. Вони не бояться показувати свою ідентичність у кожному денімі, у кожному силуеті, і саме це стало їхньою перевагою.

Gunia Project — бренд, який поєднує архаїку, традиційне українське ремесло й сучасний дизайн. Їхні предмети не просто речі — це носії пам’яті, гідності, жіночої сили.

Коли бренд «без батьківщини» — це втрата можливості

Є й інші приклади: талановиті українські стартапи, технологічні продукти, бренди одягу, які свідомо не вказують українське походження. Це може допомогти знайти інвесторів чи вписатись у міжнародний ритейл.

Але в такому випадку країна втрачає можливість бути частиною їхнього успіху. Адже сьогодні саме бренди — це найкращі амбасадори держави, які формують її імідж не в новинах, а в щоденному побуті.

Де межа між глобальним і своїм

Ключ — у чесності та гнучкості. Ніхто не вимагає, щоб кожен продукт був із вишивкою. Але український характер — це не фольклор. Це витримка, сміливість, емпатія, почуття гідності й розумна самоіронія. І все це — можна зашифрувати у візуальному стилі, сервісі, упаковці, в меседжах і навіть у шрифтах.

Світові приклади це доводять:

Японія — через простоту та повагу.

Італія — через стиль і майстерність.

Швеція — через етичність і мінімалізм.

США — через гнучкість і гордість за «Made in USA».

Україна може бути рівною серед них, якщо не буде соромитися себе. Якщо перетворить своє коріння на репутаційний актив, а не на тінь минулого.

Бо репутація — це завжди історія. А національна ідентичність — її початок.