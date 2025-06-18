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Стоимость сезона – $1 млн, маржинальность – более 30%. Самая популярная премьера 2024 года «Холостяк» получила бронзу «Каннских львов». Восемь главных цифр о шоу

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

2 хв читання

шоу Холостяк у цифрах /Starlight Media

Шоу «Холостяк» с Александром Тереном просмотрели 38 млн раз только на телевидении Фото Starlight Media

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Шоу «Холостяк» с ветераном Александром Тереном получило бронзу «Каннских львов» – одного из самых престижных рекламных фестивалей мира. Проект отметили за социальное влияние: 13-й сезон, который просмотрели 38 млн раз только на телевидении, улучшил отношение к ветеранам с инвалидностью. Сколько стоило производство и во сколько обойдется реклама в «Холостяке»?

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13-й сезон «Холостяка» получил бронзовую награду «Каннских львов» в категории «Разнообразие и инклюзивность в индустрии развлечений». Это первый проект группы Starlight Media, подававшийся на конкурс.

Главным героем сезона стал ветеран и участник списка Forbes «30 до 30» Александр Будько (Терен). Во время харьковского контрнаступления в 2022 году он получил ранение и потерял ноги.

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