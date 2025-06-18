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Вартість сезону – $1 млн, маржинальність – понад 30%. Найпопулярніша премʼєра 2024 року «Холостяк» отримала бронзу «Каннських левів». Вісім головних цифр про шоу

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

2 хв читання

шоу Холостяк у цифрах /Starlight Media

Шоу «Холостяк» з Олександром Тереном переглянули 38 млн разів тільки на телебаченні Фото Starlight Media

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Шоу «Холостяк» з ветераном Олександром Тереном отримало бронзу «Каннських левів» – одного з найпрестижніших рекламних фестивалів світу. Проєкт відзначили за соціальний вплив: 13-й сезон, який переглянули 38 млн разів тільки на телебаченні, покращив ставлення до ветеранів з інвалідністю. Скільки коштувало виробництво й у скільки обійдеться реклама у «Холостяку»?

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13-й сезон «Холостяка» отримав бронзову нагороду «Каннських левів» у категорії «Різноманіття та інклюзивність в індустрії розваг». Це перший проєкт групи Starlight Media, що подавався на конкурс.

Головним героєм сезону став ветеран та учасник списку Forbes «30 до 30» Олександр Будько (Терен). Під час харківського контрнаступу у 2022-му він отримав поранення та втратив ноги.

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