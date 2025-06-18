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Шоу «Холостяк» з ветераном Олександром Тереном отримало бронзу «Каннських левів» – одного з найпрестижніших рекламних фестивалів світу. Проєкт відзначили за соціальний вплив: 13-й сезон, який переглянули 38 млн разів тільки на телебаченні, покращив ставлення до ветеранів з інвалідністю. Скільки коштувало виробництво й у скільки обійдеться реклама у «Холостяку»?
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13-й сезон «Холостяка» отримав бронзову нагороду «Каннських левів» у категорії «Різноманіття та інклюзивність в індустрії розваг». Це перший проєкт групи Starlight Media, що подавався на конкурс.
Головним героєм сезону став ветеран та учасник списку Forbes «30 до 30» Олександр Будько (Терен). Під час харківського контрнаступу у 2022-му він отримав поранення та втратив ноги.
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