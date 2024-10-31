Доступ налоговой к банковской тайне без решения суда. Это мировая практика, утверждает Минфин. Какие угрозы это представляет для бизнеса? Рассказывают эксперты CASE Украина Дмитрий Боярчук и Ефрем Лащук

Фискальные органы уже имеют доступ фактически ко всей банковской информации, предоставляемой в автоматическом режиме в странах ЕС. Но среди идей Минфина в Национальной стратегии доходов до 2030 года – разрешить фискальным органам получать доступ к банковской тайне без решения суда. Почему это сомнительная идея и как это может навредить бизнесу? Рассказывают Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, и Ефрем Лащук, ассоциированный эксперт CASE Украина, специалист по правовой политике Экономической экспертной платформы
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Банковская тайна является одной из главных гарантий надежности банковской системы. Однако Минфин утверждает, что широкий доступ к банковской тайне для фискальных органов является общепринятой мировой практикой. Поэтому это можно считать неотъемлемым элементом интеграции Украины в европейское сообщество.
«В Европе и мире отсутствует банковская тайна для налоговых органов, однако важно обеспечить защиту информации», – отметила в публичной коммуникации заместитель министра финансов Светлана Воробей.
Мы обратились в Минфин за дополнительными разъяснениями, а также сделали соответствующие запросы другим органам для того, чтобы сформировать полноценную картину вокруг этого вопроса.
Доступ к банковской тайне в отчете ОЭСР
Минфин проинформировал, что утверждение «в Европе и мире отсутствует банковская тайна» опирается на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Улучшение доступа к банковской информации для целей налогообложения».
Отчет ОЭСР подробно анализирует вопросы доступа к банковской тайне для налоговых органов, продвигая идею необходимости его расширения. В нем анализируются десятки стран.
Однако отчет под «доступом к банковской тайне» в подавляющем большинстве случаев подразумевает:
- информацию о клиенте банка (т.е. имя и фамилия),
- наличие информации о номерах счетов,
- информацию о процентных доходах клиента,
- информацию о балансе на счетах на конец года.
Такая информация действительно предоставляется почти в автоматическом режиме налоговым органам в подавляющем большинстве западных стран. А дискуссия в отчете ОЭСР в основном разворачивается вокруг анонимных счетов. И ОЭСР призывает отказываться от такой практики. А также вокруг обмена налоговой информацией (номера счетов, процентные доходы, баланс на конец года) между разными странами для мониторинга наличия зарубежных активов и доходов от них.
Практика доступа к специфической коммерческой информации о деятельности предприятий – большая редкость. В отличие от общей информации об имени/фамилии клиента и номерах счетов, информация о хозяйственных операциях и движении средств обнародует данные о контрагентах, условиях договоров, особенностях бизнес-моделей. То, что, попав в посторонние руки, несет угрозу устойчивости, а то и существованию бизнеса.
В основном такой доступ требует наличия процессуальных действий. В упомянутом отчете ОЭСР речь вообще не идет о неограниченном доступе без решения суда. Такие действия возможны, но требуют в разных странах целого ряда верификаций и согласований, чтобы не допустить злоупотреблений.
Предложение Минфина
Минфин предлагает раскрывать именно ту банковскую информацию, которая и в помине не является нормой для беспрепятственного доступа в цивилизованных странах.
Речь идет о доступе к информации о наличии и движении средств на счетах налогоплательщика. Другими словами – о доступе к коммерческой тайне, доступе к информации о хозяйственных операциях и финансовом состоянии налогоплательщика. Информацию, о которой цитируемый Минфином отчет ОЭСР четко обозначает как совсем не типичную для практики беспрепятственного доступа для фискальных органов.
Что же по поводу той банковской информации, о которой ОЭСР в своем отчете говорит как о предоставляемой налоговым органам в автоматическом режиме?
Согласно ст. 69 Налогового кодекса Украины, банки в автоматическом режиме направляют налоговой уведомление об открытии и закрытии счетов налогоплательщиков в банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиков платежных услуг и электронных кошельков эмитентов электронных денег.
Более того, банковские учреждения выступают налоговыми агентами при начислении НДФЛ на процентные доходы. То есть информация о процентных доходах налогоплательщиков также поступает в автоматическом режиме в налоговые органы.
Дополнительно, банковские учреждения уполномочены проверять соответствие начисления объемов уплаченных НДФЛ, ЕСВ и военного сбора объемам выплаченных заработных плат. То есть налоговая также располагает всей необходимой информацией о зарплатах отдельно взятых физических лиц.
Риторический вопрос
На сегодня фискальные органы уже имеют доступ фактически ко всей банковской информации, предоставляемой в автоматическом режиме в странах ЕС, и о которой говорит упомянутый Минфином отчет ОЭСР.
Более того, согласно порядку Минюста, исполнительная служба при взыскании долгов информацию об имеющихся у должника счетах/электронных кошельках получает среди прочего в налоговых органах. Это также свидетельствует, что налоговая владеет широким объемом банковской информации о налогоплательщиках.
Что еще нужно Минфину, если в распоряжении фискалов уже фактически все, что имеют далеко не все налоговые органы в странах ЕС – вопрос риторический.
Как будут разворачиваться события, если институционально слабый орган получит неограниченные возможности знать все о хозяйственной деятельности каждого, объяснять не нужно. Простыми словами – в руках нескольких чиновников появится информация на десятки миллиардов гривен и достаточно условные ограничения использовать полученную информацию.
Изложенное выше ставит под сомнение предложение Минфина расширить доступ фискальным органам к банковской тайне. И это вызывает дополнительные вопросы к качеству подготовки Национальной стратегии доходов к 2030 году и четко обозначает необходимость пересмотра наспех подготовленного документа.
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