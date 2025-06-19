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Міністерство фінансів розробило план реформи митниці на найближчі пʼять років. Серед основних завдань – посилення правоохоронної функції, антикорупційні заходи, включно з закупівлею поліграфів. Також на митниці має зʼявитися новий ІТ-відділ, сканери для різного виду транспорту та портативні камери в митників. Детальний розбір змін від Forbes Ukraine.
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Міністерство фінансів завершило роботу над планом реформи митниці, яка є частиною «Національної стратегії доходів» до 2030 року. У ньому вісім розділів, які описують технічні зміни, антикорупційні заходи, співпрацю з бізнесом та євроінтеграційні зобовʼязання.
Документ є в розпорядженні Forbes Ukraine. Це не фінальна версія плану, оскільки він перебуває на доопрацюванні в Кабміні. Його ухвалення очікується в липні.
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