Міністерство фінансів розробило план реформи митниці на найближчі пʼять років. Серед основних завдань – посилення правоохоронної функції, антикорупційні заходи, включно з закупівлею поліграфів. Також на митниці має зʼявитися новий ІТ-відділ, сканери для різного виду транспорту та портативні камери в митників. Детальний розбір змін від Forbes Ukraine.

Міністерство фінансів завершило роботу над планом реформи митниці, яка є частиною «Національної стратегії доходів» до 2030 року. У ньому вісім розділів, які описують технічні зміни, антикорупційні заходи, співпрацю з бізнесом та євроінтеграційні зобовʼязання.

Документ є в розпорядженні Forbes Ukraine. Це не фінальна версія плану, оскільки він перебуває на доопрацюванні в Кабміні. Його ухвалення очікується в липні.