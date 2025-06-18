Міністерство фінансів підготувало план структурної реформи митниці. Він складається із 42 кроків, які уряд і парламент мають впровадити до 2030 року. За розрахунками міністерства, на зміни необхідно $1,3 млрд, йдеться у документі, який є у розпорядженні Forbes Ukraine.

Ключові факти

Документ поділений на вісім тематичних блоків. Серед них – гармонізація із законодавством Європейського Союзу, ІТ та кібербезпека, розвиток міжнародного митного співробітництва, співпраця з бізнесом, посилення правоохоронної функції, антикорупційних заходів, покращення технічних засобів та інституційного розвитку митниці.

Кожен із блоків поділений на конкретні кроки, які мають виконати уряд і парламент. Загалом їх 42. Для їх імплементації, за розрахунками міністерства, необхідно $1,3 млрд. З них $438 млн будуть профінансовані за кошти державного бюджету, а решта можуть фінансуватися як із бюджету, так і коштом міжнародних партнерів.

Найбільше ресурсу закладено на підвищення заробітних плат робітникам митниці до ринковго рівня – $435 млн, а на цифровізацію планують витратити $383 млн.

Контекст

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час «Години уряду» 6 червня, що Міністерство фінансів до 17 червня подасть план структурної комплексної реформи митниці до Кабінету Міністрів, відповідно до домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Реформа митниці потребує сотень мільйонів доларів, акцентував прем’єр. Він додав, що уряд веде переговори з американськими та європейськими партнерами для залучення фінансування.

Відповідно до меморандуму з МВФ Україна мала призначити постійного керівника митниці до кінця червня цього року, але владі не вдалося вчасно сформувати конкурсну комісію для відбору майбутнього очільника.

Кабмін допрацює розроблений план, прийняття документа планується у липні, повідомив співрозмовник, дотичний до перебігу подій.