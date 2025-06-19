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Из дополнительных 400 млрд грн, в которых нуждается бюджет, половину власти рассчитывают получить через продажу ОВГЗ банкам Реалистичен ли этот план и где заканчиваются возможности банковской системы?
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