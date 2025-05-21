Убыточными в 2024 году были 41% госкомпаний. Что показали их финотчеты

Финансовые отчеты за 2024 год не сдали 963 государственных предприятий, по данным Государственной службы статистики Украины. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными, что соответствует показателю предыдущего года, пишет Опендатабот.
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Ключевые факты
- 59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году, это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году).
- Ровенская область – единственная, где отчитались все государственные компании. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донетчины и 9% – из Херсонщины.
- Лучшие показатели показал Павлоградский химический завод: его доход увеличился в 3,5 раза, до 29 млрд грн, прибыль – 6 млрд грн.
- «Леса Украины» заняли второе место по доходу и третье место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд грн, прибыль – 2,5 млрд грн.
- Тройку лидеров замыкает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.
- На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на четвертом месте среди всех госкомпаний – 6,3 млрд грн.
- Пятерка убыточных госпредприятий: Восточный горно-обогатительный комбинат – 1,2 млрд грн убытков; аэропорт Борисполь – 1,1 млрд грн; Региональные электрические сети – 732 млн грн; «Львовуголь» – 301 млн грн; «Энергорынок» – 261 млн грн.
Контекст
За 2023 год 789 государственных и казенных предприятий представили финансовые отчеты. Это только четверть всех госкомпаний в Украине в 2024 году. Меньше всего компаний отчитались о своих финансовых успехах в 2021 году – всего 475.
Наибольший убыток в 2023 году понес аэропорт Борисполь – 1,4 млрд грн. А по темпам роста убытков лидировал «Добропольеуголь-Добыча» – в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн за год.
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