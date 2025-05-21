Убыточными в 2024 году были 41% госкомпаний. Что показали их финотчеты

Финансовые отчеты за 2024 год не сдали 963 государственных предприятий, по данным Государственной службы статистики Украины. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными, что соответствует показателю предыдущего года, пишет Опендатабот .

Ключевые факты

59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году, это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году).

Ровенская область – единственная, где отчитались все государственные компании. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донетчины и 9% – из Херсонщины.

Лучшие показатели показал Павлоградский химический завод: его доход увеличился в 3,5 раза, до 29 млрд грн, прибыль – 6 млрд грн.

«Леса Украины» заняли второе место по доходу и третье место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд грн, прибыль – 2,5 млрд грн.

Тройку лидеров замыкает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.

На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на четвертом месте среди всех госкомпаний – 6,3 млрд грн.

Пятерка убыточных госпредприятий: Восточный горно-обогатительный комбинат – 1,2 млрд грн убытков; аэропорт Борисполь – 1,1 млрд грн; Региональные электрические сети – 732 млн грн; «Львовуголь» – 301 млн грн; «Энергорынок» – 261 млн грн.

Контекст

За 2023 год 789 государственных и казенных предприятий представили финансовые отчеты. Это только четверть всех госкомпаний в Украине в 2024 году. Меньше всего компаний отчитались о своих финансовых успехах в 2021 году – всего 475.

Наибольший убыток в 2023 году понес аэропорт Борисполь – 1,4 млрд грн. А по темпам роста убытков лидировал «Добропольеуголь-Добыча» – в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн за год.