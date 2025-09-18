Украина поднялась на 26-е место среди 60 крупнейших мировых экономик в рейтинге репутации, опередив средний показатель стран G7, показало исследование Reputation Lab. Несмотря на то, что международная репутация Украины держится в основном на эмоциональных оценках, а не на рациональных показателях, это создает уникальное окно возможностей для украинского бизнеса. Каждый дополнительный пункт репутационного индекса конвертируется в 7,2% доходов от туризма и 1% роста прямых иностранных инвестиций. Почему эмоциональный кредит доверия к Украине нужно конвертировать в деньги уже сейчас. Анализ исследования Reputation Lab от главы ОО Brand Ukraine Марии Липяцкой.

Международная консалтинговая компания Reputation Lab по заказу BRAND UKRAINE провела уникальное международное исследование – первую комплексную международную оценку репутации Украины в мире. Исследование на основе методологии RepCore® Nations 2025 охватило 21 страну – от США и Японии до Индии, Китая и Нигерии – и измерило эмоциональные, рациональные и поведенческие аспекты восприятия Украины. Оно не только фиксирует сильные стороны и драйверы нашей репутации, на которые следует делать ставку, но и освещает слабые места и потенциальные риски, которые следует учитывать бизнесу и государству.

Эти данные ценны для украинских компаний, которые выходят на новые рынки или ищут иностранные инвестиции.

Сильные стороны: Украину любят и уважают

Украина вошла в топ-30 мировых экономик по оценке репутации – 26-е место среди 60 крупнейших экономик. За год мы поднялись на пять позиций и опередили средний показатель стран G7.

Мировой рейтинг репутации государств за 2025 год. Украина – на 26 месте по оценке репутации среди 60 крупнейших экономик мира Фото Исследование Reputation Lab: Репутация Украины в мире

Репутация Украины в мире умеренная (average). Наш RepScore = 51,6. Это выше, чем рациональные показатели (43,2), а значит, в мире к нам относятся лучше, чем подсказывают сухие цифры.

Мы вызываем восхищение, уважение и доверие. Этот положительный эмоциональный ореол – запас доверия, который можно конвертировать в инвестиции, внешнеэкономические контракты, туристические потоки.

Однако есть одно большое «но»: поскольку наша репутация держится в основном на эмоциональных оценках, любая новость – хорошая или плохая – оказывает мгновенное влияние на восприятие Украины. Это неустойчивое основание для будущего.

Рациональная оценка против репутации: эмоциональный ореол 2025. Эмоциональный призыв Украины нуждается в более крепкой рациональной почве Фото Исследование Reputation Lab: Репутация Украины в мире

Самые сильные стороны репутации Украины:

уважение прав человека;

образованные и надежные люди;

дружелюбие;

лидеры, которым доверяют;

приверженность международному сообществу.

География доверия: где Украину воспринимают лучше всего

Исследование показало значительные отличия между регионами:

НАТО и страны-партнеры (США, Канада, Великобритания, Япония, Турция) оценивают репутацию Украины выше.

В странах Глобального Юга уровень доверия к Украине ниже. Плохо нашу репутацию прогнозированно оценили в Китае и России.

Для украинского бизнеса это означает: проще заходить на рынки, которые уже на нашей стороне: Великобритания, Канада, США, Япония, Турция, Индия.

НАТО и страны-партнеры (США, Канада, Великобритания, Япония, Турция) оценивают репутацию Украины выше. В то время как в странах глобального юга уровень доверия к Украине ниже. Фото Исследование Reputation Lab: Репутация Украины в мире

Воздействие на инвестиции и экспорт

Данные исследования Reputation Lab подтверждают: +1 пункт в репутационном индексе равен +7,2% доходов от туризма и +1% роста прямых иностранных инвестиций.

Для бизнеса это значит:

репутация страны напрямую влияет на контракты и партнерства;

интерес к украинским товарам в мире растет;

сильный бренд Украина и позиционирование Made in Ukraine придает ценности коммерческим брендам;

в условиях войны инвестиционные риски снижает доверие к человеческому капиталу и прозрачному управлению.

Поддерживающие настроения: сравнение с международным средним показателем. Война препятствует получению потенциальных выгод от репутации Украины. Фото Исследование Reputation Lab: Репутация Украины в мире

Вызовы: что нас сдерживает

Несмотря на положительную динамику, имеются слабые стороны:

безопасность и бизнес-климат – главные «ахиллесовы пяты» для Украины;

качество жизни и уровень развития оцениваются ниже среднего;

отсутствие известных компаний и брендов – репутационный минус для страны.

Иными словами: мир нас любит и поддерживает, но рациональные аргументы пока не соответствуют эмоциональному образу.

Сильные и слабые стороны Украины. Безопасность и бизнес-климат – «ахиллесова пятка». Фото Исследование Reputation Lab: Репутация Украины в мире

Что это значит для украинского бизнеса

Международная репутация Украины в странах G7 умеренная, но растет. У бизнеса есть окно возможностей: внимание к Украине еще высокое, доверие растет, это подходящий момент для выхода на новые рынки.

Восприятие Украины сильно отличается от страны к стране. Не существует «универсального месседжа» для всего мира. Бизнесу следует учитывать локальный контекст и адаптировать свои стратегии к каждой стране.

Положительный эмоциональный ореол – наш главный капитал. К Украине относятся более тепло, чем подсказывают рациональные показатели. Это означает, что бренды могут получить бонус доверия благодаря Made in Ukraine.

Высокая узнаваемость и медийность Украины. Украину уже знают и слышат. Для бизнеса это шанс позиционировать себя как часть украинской истории и использовать сильный медийный фон.

Наибольшие ценности, ассоциирующиеся с Украиной: сильные лидеры, права человека, человеческий капитал. Компании могут строить свои коммуникации вокруг этих атрибутов.

Слабые места бренда Украины: безопасность, бизнес-климат, отсутствие известных брендов. Это означает повышенный репутационный риск иностранных партнеров. Украинскому бизнесу важно компенсировать это прозрачностью, понятными правилами ведения бизнеса и персональным доверием.

При этом уровень поддерживающих действий (инвестиции, туризм, обучение) ниже потенциала. Спрос на украинское есть, но он отложен до завершения войны. Бизнес должен готовиться заранее: выстраивать репутацию и деловые отношения уже сейчас.

Внутренняя же репутация Украины (то есть оценка репутации Украины самими украинцами) отличная. Украинцы – лучшие амбассадоры страны и бизнеса. Использование этого потенциала в B2B- и B2C-коммуникациях может стать конкурентным преимуществом.

Сильная международная репутация – деньги, новые рынки, инвестиции

Данные исследования Reputation Lab подтверждают: сильная международная репутация – это не абстракция. Это о деньгах, новых рынках, инвестициях.

Украина как страна должна получать от этого выгоды, а бизнес – использовать национальную репутацию как собственный стратегический актив.

Но чтобы это стало реальностью, Украине нужна долгосрочная стратегия работы с брендом и репутацией. Это задача не только правительства или гражданского общества. Бизнес должен стать полноценным участником этой работы, ведь именно он получит прямые экономические выгоды.

Нам нужна долгосрочная стратегия работы с брендом и репутацией страны, которая объединяет правительство, бизнес и гражданское общество. Бизнес должен быть равноправным участником этого процесса, ведь именно он получит ощутимые экономические результаты.

Репутация Украины — это не дополнительная или несущественная вещь и не исключительно задача государства. Это вопрос нашей национальной безопасности, экономического развития и роли в мире. Сегодня у нас есть уникальный «кредит доверия» от международного сообщества. Следующий шаг — наполнить его реальным содержанием: прозрачным управлением, сильным человеческим капиталом, прогнозируемой бизнес-средой и ответственной позицией Украины в мире.

Время работает не на нас. Работать над брендом и репутацией Украины нужно системно, стратегически и — главное — прямо сейчас.