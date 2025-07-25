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Стефанчук отметил, что предложит депутатам принять законопроект в первом чтении и в целом, а также поддержать его срочное подписание.

Контекст

23 июля президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов из-за общественного резонанса относительно законопроекта, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Он подчеркнул, что в течение двух недель будет подготовлен план действий, который будет предусматривать административные и законодательные меры по укреплению институтов, разрешению конфликтов и устранению рисков. «Все будут работать вместе, мы обеспечим политическую поддержку», – заявил президент.

24 июля на сайте Верховной Рады появился президентский законопроект №13533, обозначенный как безотлагательный. В НАБУ заявили, что документ восстанавливает полный спектр процессуальных полномочий и гарантий независимости антикоррупционных органов.

Согласно проекту, заместитель генпрокурора – руководитель САП официально признается руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП. Законопроект закрепляет процессуальную независимость САП от генерального прокурора по делам НАБУ. Генпрокурор запрещает предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ и их руководителям, передавать дела НАБУ другим органам (за исключением особых случаев в военное время при наличии обоснованных обстоятельств), а также вмешиваться в работу прокуроров САП и детективов НАБУ. Кроме того, генпрокурор не может изменять подследственность дел НАБУ без согласования с руководителем САП.

Новые нормы предусматривают: проверку СБУ работников НАБУ с доступом к государственной тайне относительно возможных действий в пользу РФ; ограничение выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме служебных командировок; обязательное прохождение полиграфа для работников НАБУ каждые два года.