Украина взрослых людей. Почему нам нужно формировать культуру активного долголетия и какова в этом роль бизнеса? Рассказывает заместитель министра соцполитики Дарья Марчак

Формирование культуры активного долголетия требует от бизнеса нового отношения к возрасту. Это должно быть отражено в процессах найма, управления и развития персонала. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказывает, как нам избавиться от эйджизма на рынке труда и как от этого зависит развитие Украины

Война заставила нас повзрослеть быстрее, чем мы могли представить. Не только психологически. После полномасштабного вторжения население Украины на подконтрольной Киеву территории сократилось до 31 млн человек, согласно оценкам Института демографии и социальных исследований, около 5 млн проживают на временно оккупированных территориях, более 5 млн – за рубежом.

Дефицит кадров и старение населения

Одно из последствий сокращения численности населения – дефицит кадров. На украинском рынке труда не будет хватать как минимум 4,5 млн человек, оценивает Минэкономики. Однако значительное количество людей сегодня исключено с рынка труда: более 850 000 ВПЛ трудоспособного возраста и около 1 млн лиц с инвалидностью имеют потенциал к трудоустройству, свидетельствуют данные Минсоцполитики.

Отдельный вопрос – (не)возможности трудоустройства людей зрелого, но еще не пенсионного возраста, многие из которых хотели бы работать, но сегодня не всегда могут реализовать себя на рынке труда.

В Украине и без войны возрастал средний возраст граждан. Однако полномасштабное вторжение ускорило эту тенденцию. Спасаясь, из Украины уезжали в основном взрослые люди с детьми, в то время как их родители оставались.

Среди 4,3 млн украинцев, которые к концу 2023 года находились в странах ЕС, 60,7% – люди трудоспособного возраста (18–64 лет), 33,2% – дети до 18 лет, свидетельствуют данные Евростата. Следовательно, средний возраст украинцев в Украине вырос с 41 до 45 лет (2020–2024 годы). Уже сейчас 25% граждан Украины в возрасте 60+, и дальше их количество будет расти.

Украина – не исключение

К 2050 году 30% мировой рабочей силы будут в возрасте 50+, согласно данным отчета глобальной страховой компании Allianz. Тренд на долголетие носит глобальный характер. Это положительное изменение, отражающее результаты развития медицины и рост качества жизни. Хотя в Украине это в основном обусловлено последствиями войны.

В ответ на демографические вызовы Кабмин работает над реализацией демографической стратегии Украины. Она предполагает создание комфортных условий для жизни: доступное жилье, безопасную среду, качественную инфраструктуру, инклюзивный рынок труда, социальную сплоченность. В комплексе это будет способствовать укреплению демографической устойчивости, повышению рождаемости, возвращению украинцев из-за границы. Всё это будет работать исключительно в содействии государства, бизнеса и общественного сектора.

Увеличение продолжительности жизни требует от нас переосмысления будущего, ведь это повлияет на все сферы. Доля взрослых кандидатов на рынке труда будет расти. Да, именно взрослых, ведь по классификации ООН, мы все до 64 лет – взрослые, а «старший возраст» начинается с 65.

Будет меняться портрет потребителя и его спрос на продукты и услуги. По мере взросления нынешних 40–50-летних будет расти потребность в медицинских услугах, помощи по хозяйству и т.д.

Общественный сектор должен развивать услуги по уходу, общины – создавать безбарьерную инфраструктуру, заботиться о здоровье и досуге людей старшего возраста. Государство должно построить справедливую пенсионную систему, которая обеспечит достойную жизнь в старости.

Пять базисов культуры активного долголетия

Формирование культуры активного долголетия требует от бизнеса нового отношения к возрасту. Это должно быть отражено в процессах найма, управления и развития персонала.

Вот ключевые выводы, основанные на международных практиках и способствующие формированию культуры активного долголетия.

Многоэтапность жизни. Представление о традиционной трехэтапной жизни – образование, карьера, выход на пенсию – должно поменяться на многоэтапную: с обучением на протяжении всей жизни, перерывами в карьере и новыми профессиями.

Мало кто захочет в течение 30–40 лет выполнять одну и ту же работу. Переобучение позволяет работать дольше и уменьшает текучесть кадров.

Новые карьерные пути. Традиционный профессиональный путь повышения в рангах до уровня менеджера/топ-менеджера больше не будет обеспечивать достаточной гибкости для работников.

Вместо карьерной лестницы мы должны строить карьерную матрицу, в которой люди могут двигаться в нескольких направлениях: вверх, вниз и в сторону.

Различные модели работы. Современные работники имеют более высокие ожидания от работодателей и желают большей гибкости в том, когда и как они работают.

Если рассматривать длительную трудовую жизнь, то гибкость может означать несколько месяцев или год паузы на каждые 5–10 лет работы. Для работника это означает возможность работать, не боясь стареть.

Отказ от эйджизма. В условиях войны и демографического кризиса для ускорения экономического роста нам следует отказаться от дискриминации кандидатов по любым, в том числе возрастным признакам.

Содействие разнообразию в команде – это не только история для хорошего имиджа, мы должны быть открыты и готовы к разным кандидатам еще на этапе написания вакансии.

Забота о здоровье. Компании должны инвестировать в автоматизацию и другие решения, чтобы сделать работу людей старшего возраста более эффективной и с меньшими физическими нагрузками.

Инвестиции в оздоровительные программы должны быть сосредоточены не только на физическом здоровье, но и психологическом и финансовом благосостоянии. Программы оздоровления укрепляют ум и тело, помогают жить дольше.

Финансовое образование позволяет работникам экономить, чтобы иметь достойную старость.

Взрослые работники гораздо реже переходят в другие компании, обеспечивающие стабильность и непрерывность бизнес-процессов, свидетельствуют результаты исследования «Содействие лучшему выбору карьеры для более долгой трудовой жизни» ОЭСР.

Еще одно преимущество взрослых работников – знание своей аудитории. Ведь долголетие означает не только больше работников зрелого или старшего возраста, это означает больше таких же клиентов. А кто поймет их потребности и желания лучше, чем люди того же возраста?

Если мы будем воспринимать старение населения не как проблему, а как возможность роста, мы сможем превратить этот вызов в преимущество. Поэтому очень важно, чтобы правительство, бизнес и общество работали вместе над формированием культуры активного долголетия и использованием потенциала каждого гражданина во благо страны.