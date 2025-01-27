Застосунок Alliance подолав рубіж у 500 000 завантажень за перші пʼять місяців

Alliance, універсальний банківський застосунок від Alliance bank, досяг позначки у 500 000 завантажень за перші пʼять місяців після запуску. А 150 000 унікальних клієнтів щодня користуються можливостями та перевагами застосунку. «Це досягнення демонструє довіру та лояльність користувачів, підтверджуючи, що продукт знаходить відгук у сучасного фінансово активного суспільства», – кажуть у компанії. Alliance пропонує набір сервісів онлайн-банкінгу для фізичних осіб, ФОП і юридичних осіб, інтегрованих в єдиному інтерфейсі. Користувачі можуть швидко відкрити онлайн-рахунок (особистий або бізнес), отримати кредитний ліміт, оформити депозити онлайн та користуватися численними перевагами дистанційно. Розповідаємо деталі
Пропозиції для фізичних осіб
Серед ключових продуктів застосунку – картка «Стартова» для фізичних осіб, яка визнана найвигіднішою кредитною карткою з кешбеком. Оформити її можна всього за три хвилини через застосунок за допомогою швидкої ідентифікації через сервіс «Дія». Картка «Стартова» пропонує низку переваг, серед яких:
- кредитний ліміт до 300 000 грн: з найдовшим пільговим періодом на ринку: до 92 днів для покупок та до 62 днів для P2P переказів і зняття готівки.
- суперкешбек: 30% кешбеку в перші 30 днів або до накопичення 500 грн. Після цього – постійний кешбек 1%, без обмежень на суму накопичення. В Alliance не потрібно обирати категорії товарів – кешбек діє на всі покупки: онлайн та офлайн, в Україні та за її межами.
- безкоштовні послуги: P2P-перекази, поповнення картки безготівково, у касах Alliance bank і терміналах EasyPay, а також поповнення мобільного без комісії за рахунок як власних, так і кредитних коштів.
Також в Alliance діє реферальна програма, яка дозволяє отримувати до 1250 грн щомісяця за запрошення друзів. Бонуси нараховуються за перших пʼятьох друзів, які реєструються за вашим реферальним посиланням та відкриють картку «Стартова», і їх можна запрошувати кожного місяця.
Можливості для бізнесу
Alliance також пропонує низку вигідних рішень для ФОП та юридичних осіб:
- безкоштовне відкриття та обслуговування бізнес-рахунку протягом першого року;
- безкоштовні поповнення рахунку та перекази на всі рахунки в Alliance bank;
- безкоштовні бюджетні платежі;
- безкоштовну бізнес-картку з мінімальною комісією на зняття готівки – 1%;
- безкоштовну віртуальну картку «Стартова» для особистих потреб;
- пластикові версії обох карток, для бізнесу та особистих потреб, можна також отримати безкоштовно.
Розширення перспектив
Перший рубіж у 500 000 завантажень – лише початок. Alliance продовжує активно анонсувати нові продукти та сервіси і пропонувати користувачам вигідні фінансові рішення. Встановити застосунок Alliance та оцінити його функціонал можна вже зараз у App Store або Google Play.
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