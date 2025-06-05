Amazon представила низку нововведень, що впроваджують штучний інтелект у всі етапи її логістичного ланцюга – від складів до доставки. Таким чином компанія хоче прискорити обслуговування клієнтів і зменшити вплив на довкілля, пише Reuters .

Деталі

Amazon оголосила про створення нового підрозділу в лабораторії Lab126, який займатиметься розробкою складських роботів із функціями agentic AI – штучного інтелекту, здатного самостійно приймати рішення та виконувати завдання без додаткових вказівок людини.

Такі роботи зможуть, наприклад, розвантажити трейлер, а потім одразу перейти до збору деталей для ремонту. Це великий стрибок порівняно з нинішніми машинами, які виконують лише одну функцію.

Ці системи будуть особливо корисними у пікові сезони, наприклад, під час свят, каже керівник напряму робототехніки Amazon.

Компанія інтегрує генеративний ШІ у навігаційні карти для кур’єрів. Нові карти відображають точні контури будівель і потенційні перешкоди, що дадуть змогу ефективніше доставляти посилки у складні локації – великі офісні комплекси чи житлові райони.

Ці технології можуть стати основою для спеціальних «розумних» окулярів з навігацією, які тестуються для доставки, зазначила Amazon.

Паралельно, ШІ допомагає прогнозувати попит у різних регіонах і оптимізувати асортимент та розміщення товарів для доставки того ж дня. Наприклад, у Бостоні продаватимуть інші книжки, ніж у Бойсе, відповідно до локальних потреб, зазначив директор напряму прогнозування попиту Amazon.

Контекст

Agentic AI – один із найперспективніших напрямів у сфері ШІ. На відміну від простих алгоритмів, він дає змогу машинам діяти автономно, спираючись на команди природною мовою.

Такі технології використовуються для автоматизації рутини, управління складом, навігації та персоналізації пропозицій.

Amazon давно інвестує у розвиток ШІ – від персональних пристроїв (Alexa) до масштабних логістичних процесів. Компанія також розробляє нові інструменти для доставки, але наголошує, що програмне забезпечення для кур’єрів залишається необов’язковим, аби уникнути юридичних ризиків, пов’язаних із контролем за контрактними працівниками.