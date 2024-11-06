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Російський ринок акцій злетів на новинах про перемогу Трампа

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах у середу, 6 листопада, реагуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Індекс Мосбіржі на 10:46 за Києвом зростав на 4,1%, це рекорд більш як за рік, пише The Moscow Times.

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Деталі

  • Акції Сбербанку подорожчали на 3,4%, «Газпрому» – на 5,1%, «Новатека» – на 4,2%.
  • Понад 2% додають у ціні папери ВТБ, НЛМК, «Сургутнафтогазу», «Лукойлу», «Транснєфті» і «Совкомфлоту». Котирування «Аерофлоту» злетіли на 5,5%. 

Контекст

Підрахунок голосів президентських виборів у США ще триває. Тим часом Трамп вже виступив перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді та оголосив про перемогу. 

У своїй промові Трамп хвалив бізнесмена Ілона Маска, другого найбільшого донора його кампанії, і пообіцяв, що за часів його президентства не буде «ніяких воєн», а курс США «розвернеться на 180 градусів». 

Республіканська партія також здобула більшість у Сенаті й лідирує на виборах до палати представників: за попередніми даними, їй дістається 193 місця проти 173 у демократів.

Детальніше про перебіг виборів читайте в онлайн-хроніці від Forbes Ukraine.

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