Apple изучает возможности создания смарт-очков. Ее гарнитура Vision Pro до сих пор не стала массовым продуктом.

Компания Apple Inc. изучает возможность выхода на рынок смарт-очков, проводя внутреннее исследование товаров, пишет Bloomberg . Это позволит компании последовать примеру Meta Platforms Inc. и выйти на рынок, который набирает популярность.

Ключевые факты

Инициатива под кодовым названием Atlas стартовала на прошлой неделе и включает сбор отзывов от сотрудников Apple об умных очках, по словам осведомленных в этом вопросе людей.

Дополнительные фокус-группы запланированы на ближайшее будущее. Исследования производятся командой Apple Product Systems Quality, частью подразделения аппаратной инженерии.

Когда Apple изучает, следует ли выходить в новую категорию, она часто проводит исследования секретных фокус-групп, чтобы понять, нравятся ли людям существующие продукты. Обычно компания полагается на сотрудников, а не на клиентов, потому может не афишировать свои планы.

Ранее агентство сообщало, что производитель iPhone рассматривает возможность вывода на рынок потенциального конкурента устройства Ray-Ban от Meta, хотя фактический продукт появится всего через несколько лет. Его подход может включать в себя создание умных очков, которые будут работать как популярные наушники AirPods. Версия в форме очков обеспечит более длительный срок службы батареи, датчики и улучшенную аудиотехнологию.

Результаты исследования, скорее всего, помогут Apple определить, какие функции следует включить в свои очки, а также определить возможные способы использования этой технологии.

Создание успешного устройства для ношения на лице стало вызовом для компании. Гарнитура Vision Pro от Apple за $3499 считается слишком громоздкой и дорогой, чтобы стать массовым продуктом. Apple планирует обновить Vision Pro, устройство отлично подходит для просмотра видео и выполнения офисной работы, но вес, высокая цена и ограниченный контент сделали его нишевым продуктом. Компания работает над более дешевой версией с менее дорогими компонентами.

Контекст

В течение многих лет Apple пыталась создать более легкую версию устройства дополненной реальности – что-то, что можно было бы носить целый день и потенциально заменить iPhone.

Между тем Meta добилась успеха с более упрощенной формулой. Ее очки за $299, созданные в партнерстве с Luxottica Group SpA, не являются настоящими очками дополненной реальности, они не накладывают информацию на стекло. Но они позволяют пользователям снимать видео, принимать телефонные звонки и спрашивать помощника на основе искусственного интеллекта. Теперь Apple пытается создать нечто похожее.