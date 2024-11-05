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Apple изучает возможности создания смарт-очков. Ее гарнитура Vision Pro до сих пор не стала массовым продуктом.

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Компания Apple Inc. изучает возможность выхода на рынок смарт-очков, проводя внутреннее исследование товаров, пишет Bloomberg. Это позволит компании последовать примеру Meta Platforms Inc. и выйти на рынок, который набирает популярность.

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Ключевые факты

  • Инициатива под кодовым названием Atlas стартовала на прошлой неделе и включает сбор отзывов от сотрудников Apple об умных очках, по словам осведомленных в этом вопросе людей.
  • Дополнительные фокус-группы запланированы на ближайшее будущее. Исследования производятся командой Apple Product Systems Quality, частью подразделения аппаратной инженерии.
  • Когда Apple изучает, следует ли выходить в новую категорию, она часто проводит исследования секретных фокус-групп, чтобы понять, нравятся ли людям существующие продукты. Обычно компания полагается на сотрудников, а не на клиентов, потому может не афишировать свои планы.
  • Ранее агентство сообщало, что производитель iPhone рассматривает возможность вывода на рынок потенциального конкурента устройства Ray-Ban от Meta, хотя фактический продукт появится всего через несколько лет. Его подход может включать в себя создание умных очков, которые будут работать как популярные наушники AirPods. Версия в форме очков обеспечит более длительный срок службы батареи, датчики и улучшенную аудиотехнологию.
  • Результаты исследования, скорее всего, помогут Apple определить, какие функции следует включить в свои очки, а также определить возможные способы использования этой технологии.
  • Создание успешного устройства для ношения на лице стало вызовом для компании. Гарнитура Vision Pro от Apple за $3499 считается слишком громоздкой и дорогой, чтобы стать массовым продуктом. Apple планирует обновить Vision Pro, устройство отлично подходит для просмотра видео и выполнения офисной работы, но вес, высокая цена и ограниченный контент сделали его нишевым продуктом. Компания работает над более дешевой версией с менее дорогими компонентами.

Контекст

В течение многих лет Apple пыталась создать более легкую версию устройства дополненной реальности – что-то, что можно было бы носить целый день и потенциально заменить iPhone.

Между тем Meta добилась успеха с более упрощенной формулой. Ее очки за $299, созданные в партнерстве с Luxottica Group SpA, не являются настоящими очками дополненной реальности, они не накладывают информацию на стекло. Но они позволяют пользователям снимать видео, принимать телефонные звонки и спрашивать помощника на основе искусственного интеллекта. Теперь Apple пытается создать нечто похожее.

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