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АРМА повторно передало группе «Нафтогаз» 26 облгазов группы РГК, связываемой с Фирташем

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало дополнительный договор с АО «Черноморнефтегаз» по управлению 26 облгазами группы РГК, связываемой с Дмитрием Фирташем, сообщила пресс-служба ведомства.

РГК к лету 2022 года являлась крупнейшим игроком на рынке распределения газа. После перехода в «Нафтогаз» госконцерн взял под контроль более 60% рынка.

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Подробности

  • Подписание нового договора требовало распоряжения Кабмина №777-р от 20 августа, которым АРМА было поручено передать облгазы в управление «Черноморнефтегаза» после повторного ареста.
  • По результатам 2022 года «Черноморнефтегаз» уплатил в госбюджет 172 млн грн от управления активами. АРМА считает управление и исполнение финансовых обязательств эффективными.
  • Управляющий гарантировал оплатить более 500 млн грн от управления указанными активами в 2023 году, отметило АРМА.

Контекст

Группу РГК связывают с Дмитрием Фирташем, официально он не является бенефициаром этой компании.

В мае 2022 года Печерский районный суд арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 облгазов. Затем правительство передало эти активы в «Нафтогаз». Причина ареста: 1,5 млрд грн неуплаты за пользование сетями.

Летом 2022 года АРМА заключило договор с «Черноморнефтегазом» (входит в группу «Нафтогаз») об управлении корпоративными правами газораспределительных компаний.

24 июня 2024 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций в отношении 390 физических и 366 юрлиц сроком еще на 10 лет. В списке, в частности, бизнесмен Дмитрий Фирташ. Group DF заявила, что считает решение СНБО попыткой оказывать давление на бизнес. Компания называет санкции против Фирташа «несправедливыми» и уже оспаривает их в украинском суде, а также планирует обращаться в международные суды.

В июне ВАКС отменил арест на «облгазы Фирташа». Однако позже арест был восстановлен.

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