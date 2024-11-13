АРМА повторно передало групі «Нафтогаз» 26 облгазів групи РГК, яку повʼязують із Фірташем

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало додатковий договір з АТ «Чорноморнафтогаз» щодо управління 26 облгазами групи РГК, яку повʼязують із Дмитром Фірташем, повідомила пресслужба відомства. РГК до літа 2022 року була найбільшим гравцем на ринку розподілу газу.

Деталі

Підписання нового договору вимагало розпорядження Кабміну №777-р від 20 серпня, яким АРМА було доручено передати облгази в управління «Чорноморнафтогазу» після повторного арешту.

За результатами 2022 року «Чорноморнафтогаз» сплатив до держбюджету 172 млн грн від управління активами. АРМА вважає управління та виконання фінансових зобовʼязань ефективними.

Управитель гарантував сплатити більше 500 млн грн від управління зазначеними активами у 2023 році, зазначило АРМА.

Контекст

Групу РГК пов’язують із Дмитром Фірташем – офіційно він не є бенефіціаром цієї компанії.

У травні 2022-го Печерський районний суд арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів. Потім уряд передав ці активи в «Нафтогазу». Причина арешту – 1,5 млрд грн несплати за користування мережами.

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з «Чорноморнафтогазом» (входить в групу «Нафтогаз») про управління корпоративними правами газорозподільних компаній.

24 червня 2024-го президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юросіб терміном ще на 10 років. У списку, зокрема, бізнесмен Дмитро Фірташ. Group DF заявила, що вважає рішення РНБО спробою чинити тиск на бізнес. Компанія називає санкції проти Фірташа «несправедливими» і вже оскаржує їх в українському суді, а такожі планує звертатися у міжнародні суди.

У червні ВАКС скасував арешт на «облгази Фірташа». Однак пізніше арешт було відновлено.