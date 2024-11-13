АРМА повторно передало групі «Нафтогаз» 26 облгазів групи РГК, яку повʼязують із Фірташем

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало додатковий договір з АТ «Чорноморнафтогаз» щодо управління 26 облгазами групи РГК, яку повʼязують із Дмитром Фірташем, повідомила пресслужба відомства. РГК до літа 2022 року була найбільшим гравцем на ринку розподілу газу.
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Деталі
- Підписання нового договору вимагало розпорядження Кабміну №777-р від 20 серпня, яким АРМА було доручено передати облгази в управління «Чорноморнафтогазу» після повторного арешту.
- За результатами 2022 року «Чорноморнафтогаз» сплатив до держбюджету 172 млн грн від управління активами. АРМА вважає управління та виконання фінансових зобовʼязань ефективними.
- Управитель гарантував сплатити більше 500 млн грн від управління зазначеними активами у 2023 році, зазначило АРМА.
Контекст
Групу РГК пов’язують із Дмитром Фірташем – офіційно він не є бенефіціаром цієї компанії.
У травні 2022-го Печерський районний суд арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів. Потім уряд передав ці активи в «Нафтогазу». Причина арешту – 1,5 млрд грн несплати за користування мережами.
Влітку 2022 року АРМА уклало договір з «Чорноморнафтогазом» (входить в групу «Нафтогаз») про управління корпоративними правами газорозподільних компаній.
24 червня 2024-го президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юросіб терміном ще на 10 років. У списку, зокрема, бізнесмен Дмитро Фірташ. Group DF заявила, що вважає рішення РНБО спробою чинити тиск на бізнес. Компанія називає санкції проти Фірташа «несправедливими» і вже оскаржує їх в українському суді, а такожі планує звертатися у міжнародні суди.
У червні ВАКС скасував арешт на «облгази Фірташа». Однак пізніше арешт було відновлено.
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