АРМА взяла в управление корпоративные права группы IDS Ukraine в рамках уголовных производств, касающихся активов подсанкционных российских бенефициаров, в частности Михаила Фридмана. Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов 12 декабря.

Детали

Ведомство отмечает, что передача активов стала возможной благодаря процессуальным действиям прокуратуры, которая обеспечила необходимые процедуры и передачу документов. Расследование в соответствующих производствах осуществляет Бюро экономической безопасности.

В ближайший период АРМА планирует объявить отдельный конкурс для отбора независимого оценщика активов IDS Ukraine.

Контекст

В конце 2022-го Бюро экономической безопасности наложило арест на корпоративные права российских акционеров холдинга IDS Ukraine, в структуру которого входят Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Миргородский завод минеральных вод, дистрибьюторская компания IDS и оператор доставки воды «ИДС Аква Сервис». Среди бенефициаров – Михаил Фридман и его партнеры, совладельцы «Альфа-групп». Их доля составляла 55,8%, однако впоследствии уменьшилась до 49,99%.

Шевченковский райсуд Киева передал эти корпоративные права в управление АРМА.

В феврале 2023 года по результатам конкурса управляющим арестованных активов определили компанию «Карпатские минеральные воды», принадлежащую предпринимателю Сергею Устенко, владельцу завода в селе Струтин на Львовщине.

Впрочем, весной 2025-го договор с этой компанией был расторгнут. В АРМА объяснили это тем, что управляющий отказался выполнять условия из-за действующих законодательных ограничений.

Сам Устенко в интервью Forbes Ukraine в июне 2023 года отмечал, что договор с АРМА фактически так и не был заключен, а «Карпатские минеральные воды» не имели никакого влияния на оперативное управление активами.

Генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук в августе 2024-го в комментарии Forbes Ukraine отметил, что назначение прямого конкурента управляющим противоречит подходам АРМА и европейской практике. По его словам, ни один меньший рыночный игрок, получив контроль над лидером, не будет заинтересован в его развитии. Он также уточнил, что вопрос до сих пор находится на рассмотрении Антимонопольного комитета.