Производитель минеральной воды IDS Ukraine запустил собственную СЭС на заводе в Миргороде

Компания IDS Ukraine , производитель «Моршинской» и «Миргородской», начала генерировать собственную электроэнергию. На Миргородском заводе минеральных вод заработала первая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 1,4 МВт. Это часть стратегии компании по защите от рисков, связанных с перебоями в электроснабжении, говорится в пресс-релизе IDS Ukraine.

Подробности

Станция начала работать с первого дня запуска и может выдавать до 600 кВт/ч даже в облачную погоду, говорят в компании.

IDS Ukraine рассчитывает, что собственная СЭС позволит ежегодно экономить от €150 000 до €200 000 на электроэнергии в зависимости от погодных условий и рынка.

В строительство СЭС компания инвестировала более €500 000 без учета НДС.

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Контекст

Годовое энергопотребление всей группы IDS Ukraine – 28 МВт. Из них 5 МВт приходится на Миргородский завод, остальные – на Моршинский завод минеральных вод «Оскар». Именно в Моршине компания планирует второй этап проекта: в 2026 году здесь будет запущена еще одна СЭС мощностью 1,6 МВт.

Ранее компания уже инвестировала €460 000 в дизельный генератор Миргородского завода. Общая мощность резервной генерации теперь составляет 1,6 МВт.

Выручка IDS Ukraine в 2024 году достигла 6,8 млрд грн. Чистая прибыль выросла на 130%, до 708 млн грн. Компания инвестировала в собственные мощности 196 млн грн.

EBITDA компании выросла на 53%, до 1,3 млрд грн, а операционный денежный поток увеличился почти на 33%. «С начала полномасштабного вторжения ни один из акционеров не получает каких-либо доходов, в том числе и дивидендов, от деятельности компаний группы IDS Ukraine», – заявляла ранее пресс-служба компании.

В 2024 году IDS Ukraine уплатила налоги в бюджеты всех уровней на сумму 1,1 млрд грн, что на 44% больше, чем в предыдущем году.