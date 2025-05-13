Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Производитель минеральной воды IDS Ukraine запустил собственную СЭС на заводе в Миргороде

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Виробник «Моршинської» та «Миргородської» запустив власну СЕС /пресс-служба IDS Ukraine

СЭС на территории завода IDS Ukraine в Моршине Фото пресс-служба IDS Ukraine

Компания IDS Ukraine, производитель «Моршинской» и «Миргородской», начала генерировать собственную электроэнергию. На Миргородском заводе минеральных вод заработала первая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 1,4 МВт. Это часть стратегии компании по защите от рисков, связанных с перебоями в электроснабжении, говорится в пресс-релизе IDS Ukraine.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Станция начала работать с первого дня запуска и может выдавать до 600 кВт/ч даже в облачную погоду, говорят в компании.
  • IDS Ukraine рассчитывает, что собственная СЭС позволит ежегодно экономить от €150 000 до €200 000 на электроэнергии в зависимости от погодных условий и рынка.
  • В строительство СЭС компания инвестировала более €500 000 без учета НДС.

Контекст

Годовое энергопотребление всей группы IDS Ukraine – 28 МВт. Из них 5 МВт приходится на Миргородский завод, остальные – на Моршинский завод минеральных вод «Оскар». Именно в Моршине компания планирует второй этап проекта: в 2026 году здесь будет запущена еще одна СЭС мощностью 1,6 МВт.

Ранее компания уже инвестировала €460 000 в дизельный генератор Миргородского завода. Общая мощность резервной генерации теперь составляет 1,6 МВт.

Выручка IDS Ukraine в 2024 году достигла 6,8 млрд грн. Чистая прибыль выросла на 130%, до 708 млн грн. Компания инвестировала в собственные мощности 196 млн грн.

EBITDA компании выросла на 53%, до 1,3 млрд грн, а операционный денежный поток увеличился почти на 33%. «С начала полномасштабного вторжения ни один из акционеров не получает каких-либо доходов, в том числе и дивидендов, от деятельности компаний группы IDS Ukraine», – заявляла ранее пресс-служба компании.

В 2024 году IDS Ukraine уплатила налоги в бюджеты всех уровней на сумму 1,1 млрд грн, что на 44% больше, чем в предыдущем году.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні