АРМА взяла в управління корпоративні права групи IDS Ukraine у межах кримінальних проваджень, що стосуються активів підсанкційних російських бенефіціарів, зокрема Михайла Фрідмана. Про це повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів 12 грудня.

Деталі

Відомство зазначає, що передача активів стала можливою завдяки процесуальним діям прокуратури, яка забезпечила необхідні процедури та передачу документів. Розслідування у відповідних провадженнях здійснює Бюро економічної безпеки.

У найближний період АРМА планує оголосити окремий конкурс для відбору незалежного оцінювача активів IDS Ukraine.

Контекст

Наприкінці 2022-го Бюро економічної безпеки наклало арешт на корпоративні права російських акціонерів холдингу IDS Ukraine, до структури якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистриб’юторська компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Серед бенефіціарів – Михайло Фрідман та його партнери, співвласники «Альфа-груп». Їхня частка становила 55,8%, однак згодом зменшилася до 49,99%.

Шевченківський райсуд Києва передав ці корпоративні права в управління АРМА.

У лютому 2023 року за результатами конкурсу управителем арештованих активів визначили компанію «Карпатські мінеральні води», що належить підприємцю Сергію Устенку, власнику заводу в селі Струтин на Львівщині.

Втім, навесні 2025-го договір із цією компанією було розірвано. В АРМА пояснили це тим, що управитель відмовився виконувати умови через чинні законодавчі обмеження.

Сам Устенко в інтерв’ю Forbes Ukraine у червні 2023 року зазначав, що договір з АРМА фактично так і не було укладено, а «Карпатські мінеральні води» не мали жодного впливу на оперативне управління активами.

Генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у серпні 2024-го в коментарі Forbes Ukraine наголосив, що призначення прямого конкурента управителем суперечить підходам АРМА та європейській практиці. За його словами, жоден менший ринковий гравець, отримавши контроль над лідером, не буде зацікавлений у його розвитку. Він також уточнив, що питання досі перебуває на розгляді Антимонопольного комітету.