«Астарта» инвестирует $76 млн в новый завод по переработке сои и рапса

Агропромышленный холдинг «Астарта» приступил к реализации проекта по строительству завода для переработки сои и рапса в Хмельницкой области. Общая сумма инвестиций составит $76 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Ожидается, что годовая мощность предприятия достигнет 400 000 т. Запуск завода намечен на 2026 год. Проект направлен на усиление перерабатывающего сегмента компании и расширение ее мощностей из-за растущего спроса на продукты переработки сои в Евросоюзе, отметил директор по коммерческой деятельности Вячеслав Чук.

Новое предприятие расширит ассортимент кормовых ингредиентов и оптимизирует использование существующей инфраструктуры «Астарты».

«Астарта» заключила соглашение с поставщиком оборудования и ждет решения Наркевичской общины о выделении земли. Компания намерена обратиться за государственной поддержкой в ​​соответствии с Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», чтобы ускорить воплощение проекта.

Контекст

Астарта – ведущий агропромышленный холдинг и самый крупный производитель сахара в Украине. Компания владеет шестью сахарными заводами, земельным банком площадью 220 000 га, молочными фермами с поголовьем 22 000 КРС, маслоэкстракционным заводом в Полтавской области, семью элеваторами и биогазовым комплексом.

В 2024 году холдинг значительно нарастил объемы продаж: рапса – почти вдвое, до 73 400 т, пшеницы – на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соевого масла – на 14%, до 48 360 т. Объемы реализации сахара выросли на 40%, достигнув 395 900 т.