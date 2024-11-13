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Байден встретился с Трампом в Белом доме

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент США Джо Байден встретился с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, пишет CNN. Перед этим визитом Трамп выступил перед республиканцами Палаты представителей.

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Ключевые факты

  • Байден заявил Трампу, что рассчитывает на «плавный переход» власти в январе, добавив, что он обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда он снова займет Белый дом.
  • «Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд, поздравляю», – сказал Байден, когда Трамп сел рядом с ним в Овальном кабинете.
  • Затем политики пожали друг другу руки.
  • «Политика – дело жесткое, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это прекрасный мир, и я очень ценю», – сказал Трамп.
  • После этого политики начали переговоры за закрытыми дверями, ожидается, что впоследствии они выйдут к журналистам с комментариями.
Getty Images

Байден встретился с Трампом в Белом доме Фото Getty Images

Getty Images

Байден встретился с Трампом в Белом доме Фото Getty Images

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  • Ранее в этот день Трамп отметил свою победу вместе с республиканцами в Палате представителей. Трамп говорил о своей победе над вице-президентом Камалой Харрис в колеблющихся штатах.
  • «Мы победили во всех семи колеблющихся штатах с большим преимуществом», – заявил Трамп собравшимся. Он предположил, что в следующий раз «республиканцы смогут перевернуть такие штаты, как Нью-Джерси, Нью-Йорк и Калифорния».
Getty Images

Трамп выступает перед республиканцами в Палате представителей Фото Getty Images

  • Агентство Bloomberg сообщало, что во время встречи Байдена и Трампа одной из возможных тем будет война России в Украине. Трамп заявил, что будет стремиться к быстрому дипломатическому прекращению войны, что может заставить Украину уступить часть своей территории, которая сейчас оккупирована российскими войсками. Байден, помогший провести несколько раундов военной помощи через Конгресс и Пентагон, заявил, что для США очень важно продолжать поддерживать Украину.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с избранием на должность и выразил надежду, что тот будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.

6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором участвовал миллиардер Илон Маск, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их словам, Зеленский был успокоен тем, что услышал от избранного президента США. После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что имел «прекрасный» телефонный разговор с Трампом и поздравил его с «исторической убедительной победой».

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем 20 лет, сообщила ранее WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

Трамп уже определился с рядом будущих назначений. Кто войдет в команду избранного президента США, читайте здесь.

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