Байден зустрівся із Трампом у Білому домі (оновлюється)

Президент США Джо Байден зустрівся з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, пише CNN . Перед цим візитом Трамп виступив перед республіканцями Палати представників.

Ключові факти

Байден заявив Трампу, що розраховує на «плавний перехід» влади у січні, додавши, що він забезпечить комфортну обстановку для свого попередника та наступника, коли він знову займе Білий дім.

«Ну, пане обраний президент, колишній президент Дональд, вітаю», – сказав Байден, коли Трамп сів поруч із ним в Овальному кабінеті.

Потім політики потиснули один одному руки.

«Політика – справа жорстка, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це прекрасний світ, і я це дуже ціную», – сказав Трамп.

Байден зустрівся із Трампом у Білому домі Фото Getty Images Байден зустрівся із Трампом у Білому домі Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Раніше цього дня Трамп відсвяткував свою перемогу разом із республіканцями в Палаті представників. Трамп говорив про свою перемогу над віце-президентом Камалою Гарріс в штатах, що вагаються.

«Ми перемогли у всіх семи штатах, що вагаються, з великою перевагою», — заявив Трамп присутнім. Він припустив, що наступного разу «республіканці зможуть перевернути такі штати, як Нью-Джерсі, Нью-Йорк та Каліфорнія».

Трамп виступає перед республіканцями в Палаті представників Фото Getty Images

Агентство Bloomberg напередодні повідомляло, що під час зустрічі Байден та Трамп однією з можливих тем буде війна Росії в Україні. Трамп заявив, що прагнутиме до швидкого дипломатичного припинення війни, що може змусити Україну поступитися частиною своєї території, яка зараз окупована російськими військами. Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

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Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США. Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

Трамп вже визначився з низкою майбутніх призначень. Хто увійде до команди обраного президента США, читайте тут.