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Бизнес просит власти отказаться от идеи пошлин на экспорт сои и рапса

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Бизнес-сообщество призывает государственные органы воздержаться от введения пошлин на экспорт масличных культур. Речь идет о предложении пошлины на уровне 10% на соевые бобы и семена рапса или кользы, сообщила Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

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Подробности

  • По информации членских компаний, такие положения были включены в сравнительную таблицу к законопроекту №13157 при подготовке документа ко второму чтению.
  • Бизнес призывает воздержаться от пошлин на экспорт аграрной продукции. Ведь ее бесперебойный сбыт критически важен для поддержки агросектора в условиях войны и послевоенного восстановления, говорится в сообщении.
  • Предлагаемые экспортные пошлины противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, отметили в EBA. Согласно статье 31 этого соглашения сторонам прямо запрещено вводить или оставлять в силе какие-либо пошлины, налоги или другие меры эквивалентного действия, применяемые к вывозу товаров.
  • Бизнес-сообщество напоминает, что все законопроекты, содержащие положения, связанные с адаптацией законодательства Украины к правовым положениям ЕС, должны проходить дополнительную экспертизу в соответствующем профильном комитете парламента и Кабмине. Однако в случае проекта №13157 эти требования, вероятно, были проигнорированы, подчеркнула EBA.
  • Заявленная цель документа – изменения в Налоговый кодекс в связи с введением законодательства о контроле промышленного загрязнения – фактически не связана с введением пошлин на аграрную продукцию, указывает бизнес-сообщество.

Контекст

По результатам голосования 18 июня Верховная Рада не приняла решения о введении экспортных пошлин на масличные.

10% пошлины на экспорт предложили ввести нардепы «Слуги народа» Дмитрий Кисилевский и Андрей Мотовиловец в рамках правки №40 в законопроект №13134.

Эта правка, по расчетам Кисилевского, должна была принести экономике Украины до $400 млн в год и уменьшить экспорт рапса и сои на 50%.

Предложенные изменения не поддержали профильные ассоциации: Всеукраинский аграрный совет, Европейская Бизнес Ассоциация и Украинская зерновая ассоциация. Как отреагировал бизнес – в материале Forbes Ukraine.

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