Бизнес-сообщество призывает государственные органы воздержаться от введения пошлин на экспорт масличных культур. Речь идет о предложении пошлины на уровне 10% на соевые бобы и семена рапса или кользы, сообщила Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

Подробности

По информации членских компаний, такие положения были включены в сравнительную таблицу к законопроекту №13157 при подготовке документа ко второму чтению.

Бизнес призывает воздержаться от пошлин на экспорт аграрной продукции. Ведь ее бесперебойный сбыт критически важен для поддержки агросектора в условиях войны и послевоенного восстановления, говорится в сообщении.

Предлагаемые экспортные пошлины противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, отметили в EBA. Согласно статье 31 этого соглашения сторонам прямо запрещено вводить или оставлять в силе какие-либо пошлины, налоги или другие меры эквивалентного действия, применяемые к вывозу товаров.

Бизнес-сообщество напоминает, что все законопроекты, содержащие положения, связанные с адаптацией законодательства Украины к правовым положениям ЕС, должны проходить дополнительную экспертизу в соответствующем профильном комитете парламента и Кабмине. Однако в случае проекта №13157 эти требования, вероятно, были проигнорированы, подчеркнула EBA.

в соответствующем профильном комитете парламента и Кабмине. Однако в случае проекта №13157 эти требования, вероятно, были проигнорированы, подчеркнула EBA. Заявленная цель документа – изменения в Налоговый кодекс в связи с введением законодательства о контроле промышленного загрязнения – фактически не связана с введением пошлин на аграрную продукцию, указывает бизнес-сообщество.

Контекст

По результатам голосования 18 июня Верховная Рада не приняла решения о введении экспортных пошлин на масличные.

10% пошлины на экспорт предложили ввести нардепы «Слуги народа» Дмитрий Кисилевский и Андрей Мотовиловец в рамках правки №40 в законопроект №13134.

Эта правка, по расчетам Кисилевского, должна была принести экономике Украины до $400 млн в год и уменьшить экспорт рапса и сои на 50%.

Предложенные изменения не поддержали профильные ассоциации: Всеукраинский аграрный совет, Европейская Бизнес Ассоциация и Украинская зерновая ассоциация. Как отреагировал бизнес – в материале Forbes Ukraine.