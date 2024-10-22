Dow Jones Руперта Мердока подала в суд на ИИ-стартап Perplexity за нарушение авторских прав

Компания Dow Jones медиамагната Руперта Мердока и издание New York Post обвинили стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity в использовании их контента для своей поисковой системы на базе ИИ, пишет Financial Times. Оба дочерних предприятия News Corp заявили, что стартап «занимается массовым незаконным копированием» их работ.
Американская компания Perplexity AI создает диалоговую поисковую систему с использованием ИИ и стремится привлечь до $1 млрд во время раунда финансирования. Он позволит оценить стартап в $8 млрд.
Ключевые факты
- В иске говорится, что Perplexity «переманивает клиентов и важные доходы» у издателей, в которые входит Wall Street Journal, «бесплатно пользуясь ценным контентом».
- Поисковая система Perplexity позволяет пользователям мгновенно получать ответы на вопросы с источниками и цитатами, используя большие языковые модели (LLM) с таких платформ, как OpenAI и Anthropic.
- В ответе Perplexity якобы копирует «в огромных масштабах… защищенный авторским правом контент новостей, анализ и мнения как входные данные для своей внутренней базы данных», сказано в иске. Затем Perplexity генерирует ответы на запросы пользователей, «действующие как замена новостным и другим информационным веб-сайтам» согласно иску, претензии которого включают нарушение авторских прав.
- В иске утверждается, что Perplexity наносит урон брендам, ошибочно приписывая им определенный контент и иногда генерируя ответы с ложной информацией. В июле издатели отправили стартапу письмо, сообщив ему о юридических проблемах и предложив обсудить потенциальное лицензионное соглашение, но Perplexity не ответила.
- «Perplexity намеренно скопировала огромное количество защищенного авторским правом материала без всякой компенсации и беззастенчиво представляет переработанный материал как прямую замену оригинального источника», – заявил генеральный директор News Corp Роберт Томсон.
- Издание Forbes и Wired обвинили Perplexity в плагиате, а последний назвал стартап «машиной для чепухи» и обвинил его в тайном сборе данных с веб-сайтов.
Контекст
Этот процесс стал последним в истории противостояния между издателями и компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, которые стремятся использовать контент для обучения своих моделей и предоставления актуальных ответов пользователям.
Некоторые из них, такие как OpenAI, подписали коммерческие партнерства и лицензионные соглашения с издателями, включая News Corp и Financial Times, позволяющие пользователям ChatGPT видеть выбранные резюме, цитаты и ссылки.
Однако издатели все чаще пытаются добиться правовых действий, чтобы заблокировать поисковые системы на основе ИИ от незаконного копирования защищенных авторским правом работ. The New York Times подала иск против OpenAI, а на прошлой неделе отправила Perplexity сообщение, в котором призвала прекратить использование материалов.
Продукт Perplexity – поисковая система на основе генеративного искусственного интеллекта, выдающая результаты с помощью интерфейса в стиле чат-ботов. Такой метод не уникален. Это же предлагают ChatGPT и Bing от Microsoft, а Google совершает большой скачок к усовершенствованию результатов поиска с помощью своего Gemini LLM.
Одной из ключевых особенностей Perplexity AI является ее способность обрабатывать большие объемы данных с помощью различных речевых моделей. Продукты компании интегрируют решения от таких лидеров, как OpenAI и Meta. Это позволяет Perplexity предоставлять пользователям точные и обоснованные ответы на их запросы с обязательными ссылками на источники.
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