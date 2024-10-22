Dow Jones Руперта Мердока подала в суд на ИИ-стартап Perplexity за нарушение авторских прав

Американская компания Perplexity AI создает диалоговую поисковую систему с использованием ИИ и стремится привлечь до $1 млрд во время раунда финансирования. Он позволит оценить стартап в $8 млрд .

Компания Dow Jones медиамагната Руперта Мердока и издание New York Post обвинили стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity в использовании их контента для своей поисковой системы на базе ИИ, пишет Financial Times . Оба дочерних предприятия News Corp заявили, что стартап «занимается массовым незаконным копированием» их работ.

Ключевые факты

В иске говорится, что Perplexity «переманивает клиентов и важные доходы» у издателей, в которые входит Wall Street Journal, «бесплатно пользуясь ценным контентом».

Поисковая система Perplexity позволяет пользователям мгновенно получать ответы на вопросы с источниками и цитатами, используя большие языковые модели (LLM) с таких платформ, как OpenAI и Anthropic.

В ответе Perplexity якобы копирует «в огромных масштабах… защищенный авторским правом контент новостей, анализ и мнения как входные данные для своей внутренней базы данных», сказано в иске. Затем Perplexity генерирует ответы на запросы пользователей, «действующие как замена новостным и другим информационным веб-сайтам» согласно иску, претензии которого включают нарушение авторских прав.

В иске утверждается, что Perplexity наносит урон брендам, ошибочно приписывая им определенный контент и иногда генерируя ответы с ложной информацией. В июле издатели отправили стартапу письмо, сообщив ему о юридических проблемах и предложив обсудить потенциальное лицензионное соглашение, но Perplexity не ответила.

«Perplexity намеренно скопировала огромное количество защищенного авторским правом материала без всякой компенсации и беззастенчиво представляет переработанный материал как прямую замену оригинального источника», – заявил генеральный директор News Corp Роберт Томсон.

Издание Forbes и Wired обвинили Perplexity в плагиате, а последний назвал стартап «машиной для чепухи» и обвинил его в тайном сборе данных с веб-сайтов.

Контекст

Этот процесс стал последним в истории противостояния между издателями и компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, которые стремятся использовать контент для обучения своих моделей и предоставления актуальных ответов пользователям.

Некоторые из них, такие как OpenAI, подписали коммерческие партнерства и лицензионные соглашения с издателями, включая News Corp и Financial Times, позволяющие пользователям ChatGPT видеть выбранные резюме, цитаты и ссылки.

Однако издатели все чаще пытаются добиться правовых действий, чтобы заблокировать поисковые системы на основе ИИ от незаконного копирования защищенных авторским правом работ. The New York Times подала иск против OpenAI, а на прошлой неделе отправила Perplexity сообщение, в котором призвала прекратить использование материалов.

Продукт Perplexity – поисковая система на основе генеративного искусственного интеллекта, выдающая результаты с помощью интерфейса в стиле чат-ботов. Такой метод не уникален. Это же предлагают ChatGPT и Bing от Microsoft, а Google совершает большой скачок к усовершенствованию результатов поиска с помощью своего Gemini LLM.

Одной из ключевых особенностей Perplexity AI является ее способность обрабатывать большие объемы данных с помощью различных речевых моделей. Продукты компании интегрируют решения от таких лидеров, как OpenAI и Meta. Это позволяет Perplexity предоставлять пользователям точные и обоснованные ответы на их запросы с обязательными ссылками на источники.