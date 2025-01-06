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Довженко-Центр запустил онлайн-кинотеатр. Там доступны украинские фильмы разных эпох

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Довженко-Центр презентовал собственный онлайн-кинотеатр, где зрители могут смотреть украинские фильмы разных эпох легально и в лучшем качестве, говорится в сообщении учреждения 6 января.

Ключевые факты

  • На платформе Довженко-Центр. Онлайн» представлены фильмы, оцифрованные Кинолабораторией, которые раньше можно было посмотреть только на фестивалях, специальных показах и программах.
  • Ленты доступны в любой точке мира. Стоимость просмотра каждого полнометражного фильма составляет 85 грн.
  • Фильмы можно смотреть отдельно или в пределах кураторских коллекций, которые знакомят со знаковыми периодами, жанрами, темами, фигурами или рейтингами украинского кино.
  • Ожидается, что фильмы и коллекции будут постоянно меняться и дополняться.
  • На платформе онлайн-кинотеатра есть «Лекторий», где будут публиковаться лекции, интервью, курсы и архивные материалы по истории украинского кино. Сейчас в нем бесплатно можно просмотреть шесть лекций, записанных в рамках образовательной программы «Как перестать волноваться и полюбить украинское кино».
  • Онлайн-кинотеатр был создан благодаря пожертвованиям, собранным в рамках краудфандинговой кампании, организованной британским исследователем кино Ричардом Боссонзом (Richard Bossons) в 2022 году в поддержку деятельности центра.

Контекст

Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) является крупнейшим киноархивом Украины, в котором хранится более 7000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Он основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР украинской кинокопировальной фабрики (основанной в 1938 году). Довженко-Центр объединяет современное кинохранилище с системой климат-контроля, единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство и осуществляет хранение, популяризацию, исследование и распространение национального кинонаследия.

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