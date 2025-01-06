Довженко-Центр запустив онлайн-кінотеатр. Там доступні українські фільми різних епох

Довженко-Центр презентував власний онлайн-кінотеатр, де глядачі мають змогу дивитися українські фільми різних епох легально й у найкращій якості, йдеться у повідомленні установи 6 січня.

Ключові факти

На платформі «Довженко-Центр. Онлайн» представлено фільми, оцифровані Кінолабораторією, які раніше можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах.

Стрічки доступні в будь-якій точці світу. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 грн.

Фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно.

Очікується, що фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.

На платформі онлайн-кінотеатру є «Лекторій», де публікуватимуться лекції, інтервʼю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у ньому безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми «Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно».

Онлайн-кінотеатр створили завдяки пожертвам, зібраним в рамках краудфандингової кампанії, організованої британським дослідником кіно Річардом Боссонзом (Richard Bossons) у 2022 році на підтримку діяльності центру.

Контекст

Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) є найбільшим кіноархівом України, в якому зберігається більше 7000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Він був заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1938 році). Довженко-Центр об’єднує сучасне фільмосховище з системою клімат-контролю, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво й здійснює збереження, популяризацію, дослідження та поширення національної кіноспадщини.