Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Довженко-Центр запустив онлайн-кінотеатр. Там доступні українські фільми різних епох

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Довженко-Центр презентував власний онлайн-кінотеатр, де глядачі мають змогу дивитися українські фільми різних епох легально й у найкращій якості, йдеться у повідомленні установи 6 січня.

Ключові факти

  • На платформі «Довженко-Центр. Онлайн» представлено фільми, оцифровані Кінолабораторією, які раніше можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах. 
  • Стрічки доступні в будь-якій точці світу. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 грн.
  • Фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. 
  • Очікується, що фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.
  • На платформі онлайн-кінотеатру є «Лекторій», де публікуватимуться лекції, інтервʼю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у ньому безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми «Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно».
  • Онлайн-кінотеатр створили завдяки пожертвам, зібраним в рамках краудфандингової кампанії, організованої британським дослідником кіно Річардом Боссонзом (Richard Bossons) у 2022 році на підтримку діяльності центру.

Контекст

Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) є найбільшим кіноархівом України, в якому зберігається більше 7000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Він був заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1938 році). Довженко-Центр об’єднує сучасне фільмосховище з системою клімат-контролю, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво й здійснює збереження, популяризацію, дослідження та поширення національної кіноспадщини.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні