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«Очень важен рычаг давления». ЕС не обсуждает со США смягчение санкций против России

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Европейский союз не обсуждал с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос о смягчении санкций против России в рамках соглашения о прекращении огня, сообщил Bloomberg TV спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

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Ключевые факты

  • «Мы пока не обсуждали с американцами вопроса санкций», – заявил О'Салливан, добавив, что Вашингтон пока не выходил на связь, чтобы обсудить просьбу России об ослаблении санкций – одно из ключевых требований администрации Трампа по поводу временного соглашения о прекращении огня.
  • До сих пор большинство европейских лидеров исключало возможность смягчения санкций против России, если Москва не выведет войска с оккупированной ею территории Украины.
  • «Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией и его следует использовать, но разумно и медленно, и только в контексте достижения решения, которое приведет к крепкому и устойчивому миру», – заявил О'Салливан.
  • Ранее агентство сообщало, что Кремль разработал продуманную стратегию, чтобы проверить, насколько далеко готов зайти Трамп в своем давлении на Европу с целью смягчения санкций.

Контекст

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС тесно сотрудничал с администрацией президента США Джо Байдена с целью разработки и реализации жестких санкций против Москвы.

Но политика США резко изменилась при президенте Дональде Трампе, который говорит о возможном смягчении санкций, продолжая дипломатические контакты с Россией. В то же время он иногда угрожал Москве новыми санкциями, если она не будет воспринимать переговоры серьезно.

В ходе недавних переговоров с представителями США в Саудовской Аравии Россия потребовала, чтобы один из самых крупных государственных банков Россельхозбанка был вновь подключен к международной системе обмена сообщениями SWIFT как условие принятия предложения о перемирии в Черном море. Такой шаг потребовал бы единогласного голосования 27 государств – членов ЕС. Однако ЕС уже отверг такое требование РФ.

Решимость Европы сохранить санкции против России может стать точкой напряженности со США, поскольку Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине. ЕС, который начинает обсуждение 17-го пакета ограничений, дал понять, что еще рано обсуждать смягчение санкций.

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