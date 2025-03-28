Окончательное мирное соглашение между Украиной и РФ должно учитывать европейские санкции – Рубио

Мирное соглашение между Украиной и РФ должно учитывать санкции со стороны Европы, в то же время пока не ясно, когда оно может быть заключено, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио 28 марта.

Ключевые факты

Рубио отметил, что война в Украине «сложная» и нужно много работать с обеими сторонами, в том числе с российской, с которой США не общались годами.

«Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько нужно. Это не означает, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет достигнуто через неделю или месяц. Я просто не могу определить сроки, потому что это не зависит от нас», – сказал Рубио, добавив, что это зависит от россиян и украинцев.

«Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны быть приняты во внимание как часть любого окончательного соглашения», – подчеркнул госсекретарь США.

«Что касается готовности (к миру), то это будет проверено, когда придет время подписывать соглашение или, если мы справимся с препятствиями и все еще будет сопротивление с одной или другой стороны, тогда мы узнаем. Но мы пока не на этой стадии», – заявил Рубио.

В то же время для возвращения к переговорам на высшем уровне нужно добиться большего прогресса на техническом уровне, отметил он. «Когда они вернутся из Саудовской Аравии, я хочу сесть и поговорить с нашей командой, которая была на месте, и лучше понять, как прошли эти переговоры (с РФ и с Украиной)… Мне нужно услышать от них немного больше о том, как все прошло, а потом мы представим это. Мы встретимся с командой и представим это президенту, а затем решим, какими будут следующие шаги», – объяснил Рубио.

Контекст

США достигли договоренностей с Украиной и Россией об обеспечении безопасного судоходства и отказе от использования силы в Черном море. Об этом сообщается в двух отдельных заявлениях, обнародованных по результатам переговоров американской делегации с украинскими и российскими представителями, которые прошли 23–24 марта в Эр-Рияде.

Как отметили в Белом доме, Соединенные Штаты будут способствовать возвращению России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В Кремле отметили, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций не только с Россельхозбанка, но и других финансовых учреждений, участвующих в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также с российских судов, занимающихся перевозками.

Брюссель уже отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка в рамках соглашения о частичном прекращении огня, заявив, что режим санкций останется в силе до «безоговорочного вывода» войск РФ из Украины.