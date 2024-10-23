ЕБРР предоставляет Харькову кредит на €25 млн для поддержания коммунальных предприятий

Харьков является вторым по размеру городом Украины, в котором проживает около 1,2 млн человек, в том числе 140 000 внутренне перемещенных лиц.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в €25 млн Харькову, сообщает пресс-служба финучреждения. Денежные средства помогут обеспечить дальнейшее предоставление жизненно важных муниципальных услуг в городе и смягчить влияние войны.

Ключевые факты

Кредит софинансируется грантом США на сумму €10 млн с частичной гарантией от Испании.

Кредит ЕБРР обеспечит ликвидностью коммунальные предприятия города – «Харьковский метрополитен», «Троллейбусное депо №2», «Салтовское трамвайное депо» и «Харьковские тепловые сети».

Экстренное финансирование удовлетворит срочные потребности этих коммунальных предприятий теплоснабжения и общественного транспорта в ликвидности для обеспечения бесперебойного предоставления муниципальных услуг.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, средства будут направлены на поддержание работы профильных предприятий, обеспечивающих поставку коммунальных услуг в дома харьковчан, и на завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения.

«Это в итоге позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к враждебным атакам, даст возможность сделать город более энергозащищенным и сдерживать повышение тарифов для населения», – написал он.

Контекст

Постоянные российские обстрелы Харькова приводят к жертвам среди гражданского населения и значительным повреждениям городской инфраструктуры, перебоям и отключениям энерго-, тепло- и водоснабжения.

С февраля 2022 года ЕБРР инвестировал в украинскую экономику €5 млрд, уделяя основное внимание поддержанию энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли, частного сектора, а также ключевых реформ.

В 2023 году Совет управляющих ЕБРР принял увеличение капитала на €4 млрд с целью поддержки объема инвестиций во время войны и на этапе восстановления.