ЄБРР надає Харкову кредит на €25 млн для підтримки комунальних підприємств

Харків є другим за розміром містом України, в якому наразі проживає близько 1,2 млн людей, у тому числі 140 000 внутрішньо переміщених осіб.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит €25 млн Харкову, повідомляє пресслужба фінустанови. Кошти допоможуть забезпечити подальше надання життєво важливих муніципальних послуг у місті та пом’якшити впливи війни.

Ключові факти

Кредит співфінансується грантом США на суму €10 млн з частковою гарантією від Іспанії.

Кредит ЄБРР забезпечить ліквідністю комунальні підприємства міста – «Харківський метрополітен», «Тролейбусне депо №2», «Салтівське трамвайне депо» і «Харківські теплові мережі».

Екстрене фінансування задовольнить нагальні потреби цих комунальних підприємств теплопостачання та громадського транспорту в ліквідності для забезпечення безперебійного надання муніципальних послуг.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, кошти спрямують на підтримання роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг у домівки харківʼян, і на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- й енергопостачання.

«Це, у підсумку, дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним та стримувати підвищення тарифів для населення», – написав він.

Контекст

Постійні російські обстріли Харкова призводять до жертв серед цивільного населення і значних пошкоджень міської інфраструктури, перебоїв та відключень енерго-, тепло- й водопостачання.

З лютого 2022 року ЄБРР інвестував в українську економіку €5 млрд, приділяючи основну увагу підтримці енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі, приватного сектору, а також ключових реформ.

У 2023 році Рада керуючих ЄБРР ухвалила збільшення капіталу на €4 млрд з метою підтримки обсягу інвестицій під час війни та на етапі відновлення.