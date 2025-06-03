Наталья Кушнерская официально покидает пост руководителя Фонда развития инноваций, в который входят оборонный кластер Brave1 и Украинский фонд стартапов. Исполняющим обязанности директора Фонда станет Виктор Руденко.

Подробности

«Наталья Кушнерская, которая возглавляла Brave1 с начала его основания в 2023 году, а весь Фонд развития инноваций с 2025 года, покидает должность», – говорится на сайте ведомства. После отставки Кушнерская получит новую роль в экосистеме Минцифры. Новая должность Кушнерской в ​​уведомлении не раскрывается.

И.о. директора Фонда станет Виктор Руденко, ранее работавший в Министерстве юстиции и Министерстве развития общин и территорий.

К команде кластера Brave1 присоединится команда гражданских и военных специалистов во главе с Андреем Гриценюком.

Гриценюк работает в команде Минцифры с 2023 года, руководил разработкой «Дії» и образовательного приложения «Мрія».

Контекст

О том, что Кушнерская покинет пост директора Фонда инноваций, впервые написало издание AIN 26 мая.

Отставка Кушнерской – часть запланированной Минцифры реорганизации работы Brave1, писал Forbes 29 мая. В структуре кластера появится новый компонент – 300 военных, которые смогут приобщаться к работе над проектами, усиливая связь с армией, предполагает концепт трансформации.

С момента основания Brave1 выдал производителям более 470 грантов на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – 3 млрд грн. Больше о работе кластера – в интервью с Кушнерской.