Наталья Кушнерская официально покидает пост руководителя Фонда развития инноваций, в который входят оборонный кластер Brave1 и Украинский фонд стартапов. Исполняющим обязанности директора Фонда станет Виктор Руденко.
Подробности
- «Наталья Кушнерская, которая возглавляла Brave1 с начала его основания в 2023 году, а весь Фонд развития инноваций с 2025 года, покидает должность», – говорится на сайте ведомства. После отставки Кушнерская получит новую роль в экосистеме Минцифры. Новая должность Кушнерской в уведомлении не раскрывается.
- И.о. директора Фонда станет Виктор Руденко, ранее работавший в Министерстве юстиции и Министерстве развития общин и территорий.
- К команде кластера Brave1 присоединится команда гражданских и военных специалистов во главе с Андреем Гриценюком.
- Гриценюк работает в команде Минцифры с 2023 года, руководил разработкой «Дії» и образовательного приложения «Мрія».
Контекст
О том, что Кушнерская покинет пост директора Фонда инноваций, впервые написало издание AIN 26 мая.
Отставка Кушнерской – часть запланированной Минцифры реорганизации работы Brave1, писал Forbes 29 мая. В структуре кластера появится новый компонент – 300 военных, которые смогут приобщаться к работе над проектами, усиливая связь с армией, предполагает концепт трансформации.
С момента основания Brave1 выдал производителям более 470 грантов на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – 3 млрд грн. Больше о работе кластера – в интервью с Кушнерской.
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